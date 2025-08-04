快訊／高雄醫院遭「黑幫式攻擊」！主嫌聲押禁見　6人3至5萬交保

▲博田醫院遭黑衣人闖入。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄某醫院3日凌晨遭20多名黑衣人突襲，院內保全遭壓制、設備被毀，場面猶如黑幫電影。檢警調查後指出，涉嫌主導犯案的陳姓男子已遭拘提，橋頭地檢署今（4）日聲請對其羈押禁見，另有6名被告分別以3至5萬元交保。警方初步認定案情疑涉醫院內部經營糾紛，詳細動機仍在釐清中。

據了解，這批闖入者身穿黑衣，疑似刻意佯裝訪客或保全人員混入，並由一名男子以車輛拋錨為由引誘保全離開中控，後續人員則趁機衝入，攻擊現場保全，強行進入中控室與後勤辦公區。整起突襲行動計畫縝密、行動迅速，疑似有預謀。

院方表示，突襲造成2名保全人員受傷，其中1人手腳擦挫傷，另1人疑似扭傷與拉傷，後續已送醫驗傷。另有3支對講機遭破壞、1台密錄器遺失，以及資訊室遺失2台筆電，公司財物受損嚴重，現場一片狼藉。目擊者透露，整起事件疑與醫院內部經營權糾紛有關，不排除是一場預謀的奪權行動。

橋頭地檢署檢察官今指揮高雄刑警大隊與左營分局執行拘提行動，共帶回31人。訊後，針對涉嫌主導攻擊行動的陳姓男子已向法院聲請羈押禁見，另有6人分別以3至5萬元交保，其餘人等請回，全案持續偵辦中。