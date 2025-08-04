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社會 社會焦點 保障人權

獨／闖博田醫院首腦起底　曾是地下院長！劣行遭保鑣協會除名

▲整起案件的陳姓首謀，被警方建請法院羈押 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲整起案件的陳姓首謀，被警方建請法院羈押 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄博田醫院3日遭逾36名黑衣人夜襲中控室、強奪設備，如今警方查出首謀身分，竟是院內過去被戲稱「地下院長」的陳姓男子！此人早年以保全身分進入博田，靠著對主管階層「出主意、給鬼點子」爬上權力核心，干預工務、人事、甚至醫療事務，行事強勢讓員工私下議論紛紛。

據了解，遭警方查獲的陳姓首謀並非普通涉案者，而是曾被博田醫院內部戲稱為「地下院長」的核心人物。內部人士透露他過去曾任職於天鷹保全，後轉往其他保全公司，過去先以保全身分進入博田醫院，初期以協助處理場務，聲稱能替管理階層處理醫院大大小小的問題，從工務、人事、藥商應對、甚至院內鬥爭皆插手其間，逐漸從一名保全變成實質掌控醫院運作的人。

▲警方獲報抵達現場處理，不過處理過程被人質疑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方獲報抵達現場處理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

內部人士爆料，陳男憑藉與主管階層的關係，不但干預醫院行政、更曾在醫院尚未完成設施改建時，凡事自作主張，不經正式管道，許多基層員工因而不滿。據傳在經營權鬥爭中，陳男「出花招」與「鬼點子」不斷，試圖穩固其在醫院的影響力，但當博田醫院現在的經營者決定解除合作後，他不僅不甘離去，還多次以「曾任主管」為由要求重返醫院，試圖奪回控制權。

最具爭議的是，陳男雖自稱保全專業人士，卻於2023年4月遭「IBA國際保鑣協會－台灣」發文公告開除，明確點名其「行為惡劣」、「濫用職稱」並涉嫌擅自對外自稱會員，導致該協會被迫公開聲明與其切割，並保留商標與法律追訴權利。

「IBA國際保鑣協會台灣分會」總監阮子星表示，陳姓男子早在數年前就曾因「冒充IBA教官」被發現，當時協會立即向國際總部通報，隨後火速將其開除，並公告切割。阮子星指出，陳男當年雖曾參與課程並待過協會約兩三年，但多半只執行一些零星勤務，協會早就發現他「特別喜歡講大話」，經常在未具資格情況下，自稱教官或特勤人員，甚至還曾自稱是「涼山特勤隊」成員，行徑惡劣、不容姑息。為避免他繼續誤導外界與破壞協會聲譽，當時即主動將其除名。

▲陳姓首謀曾經被保鑣協會公告除名 。（圖／民種提供）

▲陳姓首謀曾經被保鑣協會公告除名 。（圖／民眾提供）

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