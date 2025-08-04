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家人墜谷剩他獨活　14歲兒夢見媽媽「穿漂亮衣服在白色地方」

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源區7月30日發生一起悲劇意外，因連日大雨路基掏空，李姓一家五口會車時路面塌陷，連人帶車墜入9米深山谷，目前已確定2死3失聯，14歲潘姓次子當晚留在山上照顧祖父，逃過一劫。潘姓少年親屬今天心疼表示，孩子說他昨天有夢到媽媽，「穿著很漂亮的衣服，在一個白色的地方」，媽媽有跟他講話，但是他聽不到，親友會多加陪伴他，感謝外界關心。

▲▼ 高雄一家五口連人帶車墜谷，市長陳其邁慰問倖存的14歲次子。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

▲高雄一家五口連人帶車墜谷，市長陳其邁慰問倖存的14歲次子。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

針對一家五口墜谷意外搜救部分，高雄市長陳其邁說，目前還有3位持續的在搜索，他已下令消防署特搜八隊的同仁，如果天氣許可的話，能夠加快搜救的腳步，希望說能夠全力的來搜救搶救，並強調目前為止已經是第6天，還是不放棄任何的機會。

事實上，李姓一家人還有個14歲次子，當天因留在山上照顧祖父，沒有同行上車，因此逃過一劫。今日親友透露，孩子說他昨天晚上有夢到媽媽穿著很漂亮的衣服，出現在一個白色的地方，雖然有跟他講話，但他卻聽不見媽媽說了什麼。

親屬透露，弟弟是一個很堅強孩子，近日在親友的陪伴下，心情有比較平復，社工跟親屬都有多陪著他，盡量不要讓他一個人獨處。

目前倖存的次子由阿姨協助照顧，陳其邁日前也親自前往家中慰問孩子與親屬們，並發放慰問金，他向家屬們承諾，有任何問題都可以跟里長說，里長肯定會找得到他，過程中還不斷輕拍安撫孩子。結束後陳其邁受訪表示，教育局也已經聯絡校方，就學方面會全力協助照顧孩子。

高雄市議員高忠德則指出，李妻是他的孫姪女，希望政府跟善心人士能夠協助二兒子未來到大學的就學資源，至於國家賠償部分不知道是否符合條件，這部分可能要再看狀況提出。

▲▼ 高雄一家五口連人帶車墜谷，市長陳其邁慰問倖存的14歲次子。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

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