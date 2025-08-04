新竹甕窯雞名店爆「烤雞掉地再撿回」！店家急澄清：未流入餐桌

▲烤雞落地瞬間被路人拍下，引發網路衛生爭議聲浪，店家發布聲明致歉，強調掉落地面的烤雞已全部丟棄於廚餘桶中。（圖／翻攝自《新竹大小事》、店家臉書）

圖文／CTWANT

新竹縣芎林交流道附近一間知名甕窯雞店，近日遭民眾拍下疑似違反食品衛生的畫面，引發熱議。事件源於一段網友拍攝的影片，畫面中可見員工推車途中不慎打翻數隻甕窯雞，雞隻掉落地面後，員工竟將其撿起並與其他雞隻混放於籃中，繼續送往廚房處理。面對爭議，業者隨即於官方臉書發表聲明致歉，強調，落地雞隻已全數丟棄於廚餘桶，絕無提供給顧客食用，並附上現場照片佐證。

根據業者說明，事件發生於8月2日傍晚，當時員工在搬運半成品烤雞時不慎打翻。業者並指出，落地雞隻已全數丟棄於廚餘桶，絕無提供給顧客食用，並附上照片佐證，也者最後也表示會加強員工教育訓練，避免類似事件再度發生。

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另外，還有熟識店家的民眾也出面稱，平時每日會到店內領取廚餘烤雞餵養流浪犬，當日也有領取該批雞隻，起初還詢問店家「怎麼這麼浪費」，後來得知是因雞隻落地，為維護食安而全數報廢。他強調這是店家一貫做法，並未回收或讓顧客誤食。

這起事件源於一段網友拍攝的影片，原PO表示，與家人剛用餐完畢，在一旁便利商店休息時，目睹此情況並直言「衛生真的有點噁心」，更擔心烤雞會被「回收再利用」，遂拍照上傳提醒民眾注意。

相關影像在臉書社團《新竹大小事》曝光後，迅速引發關注與質疑。許多網友留言表示不敢再消費，也有民眾反諷「這就是在地美食」。如今業者做出回應與補救，藉此挽回顧客信任與品牌形象。

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