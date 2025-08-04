　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹甕窯雞名店爆「烤雞掉地再撿回」！店家急澄清：未流入餐桌

烤雞落地瞬間被路人拍下，引發網路衛生爭議聲浪，店家發布聲明致歉，強調掉落地面的烤雞已全部丟棄於廚餘桶中。（圖／翻攝自《新竹大小事》、店家臉書）

▲烤雞落地瞬間被路人拍下，引發網路衛生爭議聲浪，店家發布聲明致歉，強調掉落地面的烤雞已全部丟棄於廚餘桶中。（圖／翻攝自《新竹大小事》、店家臉書）

圖文／CTWANT

新竹縣芎林交流道附近一間知名甕窯雞店，近日遭民眾拍下疑似違反食品衛生的畫面，引發熱議。事件源於一段網友拍攝的影片，畫面中可見員工推車途中不慎打翻數隻甕窯雞，雞隻掉落地面後，員工竟將其撿起並與其他雞隻混放於籃中，繼續送往廚房處理。面對爭議，業者隨即於官方臉書發表聲明致歉，強調，落地雞隻已全數丟棄於廚餘桶，絕無提供給顧客食用，並附上現場照片佐證。

根據業者說明，事件發生於8月2日傍晚，當時員工在搬運半成品烤雞時不慎打翻。業者並指出，落地雞隻已全數丟棄於廚餘桶，絕無提供給顧客食用，並附上照片佐證，也者最後也表示會加強員工教育訓練，避免類似事件再度發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，還有熟識店家的民眾也出面稱，平時每日會到店內領取廚餘烤雞餵養流浪犬，當日也有領取該批雞隻，起初還詢問店家「怎麼這麼浪費」，後來得知是因雞隻落地，為維護食安而全數報廢。他強調這是店家一貫做法，並未回收或讓顧客誤食。

這起事件源於一段網友拍攝的影片，原PO表示，與家人剛用餐完畢，在一旁便利商店休息時，目睹此情況並直言「衛生真的有點噁心」，更擔心烤雞會被「回收再利用」，遂拍照上傳提醒民眾注意。

相關影像在臉書社團《新竹大小事》曝光後，迅速引發關注與質疑。許多網友留言表示不敢再消費，也有民眾反諷「這就是在地美食」。如今業者做出回應與補救，藉此挽回顧客信任與品牌形象。

延伸閱讀
男子花358萬買300年健身房會籍　想討回錢業者神隱
女子穿吊帶裙搭高鐵　收警察小卡提醒！她看了好暖
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭控渣男、棄養小孩　郭岱琦發聲反擊
台灣20％基本已確認？　白宮行政命令文件解答「暫時性關稅」
快訊／宋英奎被發現陳屍車內
南韓軍方自廢武功！　李在明政府：即起撤除兩韓邊境「心戰廣播」
男喉嚨痛　就醫才知「同時罹患4種癌症」！
豪雨狂炸！賞櫻秘境驚現「黃泥瀑布」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本旅遊刷卡「選台幣或日圓」？林氏璧曝關鍵：選錯秒噴高手續費

網傳軌道橋樑疑出現裂痕　高鐵公司澄清為「雨後水痕」

明明缺人！「一堆人找不到工作」全場吵翻　苦主嘆：鄉下28K都碰壁

肥厚雷雨帶　粉專示警：台灣在「強風軸邊緣」3地容易陣陣大雨

「護照蓋滿2頁」不倒翁紀念章　被拒絕出境！她傻眼：之前都可以

新竹甕窯雞名店爆「烤雞掉地再撿回」！店家急澄清：未流入餐桌

李遠哲夫人吳錦麗過世！享耆壽90歲　已火化不辦追思會

快訊／大雷雨轟1縣市　5縣市豪大雨特報

太平洋高壓要回來了　雨停時間曝

再下2天！　「雨最大」地區曝

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

日本旅遊刷卡「選台幣或日圓」？林氏璧曝關鍵：選錯秒噴高手續費

網傳軌道橋樑疑出現裂痕　高鐵公司澄清為「雨後水痕」

明明缺人！「一堆人找不到工作」全場吵翻　苦主嘆：鄉下28K都碰壁

肥厚雷雨帶　粉專示警：台灣在「強風軸邊緣」3地容易陣陣大雨

「護照蓋滿2頁」不倒翁紀念章　被拒絕出境！她傻眼：之前都可以

新竹甕窯雞名店爆「烤雞掉地再撿回」！店家急澄清：未流入餐桌

李遠哲夫人吳錦麗過世！享耆壽90歲　已火化不辦追思會

快訊／大雷雨轟1縣市　5縣市豪大雨特報

太平洋高壓要回來了　雨停時間曝

再下2天！　「雨最大」地區曝

「大改款Hyundai Tucson」開始測試被捕獲！油電成主力、內裝大升級

賈永婕大女兒攻讀「美名校雙碩士」！　人生志向惹哭她：沒利潤的路線

藍委鄭天財嗆「燒掉立院」遭告發　檢：無主觀犯意不起訴

139.9萬起！台灣Volvo「最便宜電動休旅」上市　272匹、續航595km

郭岱琦遭控渣男、棄養小孩　長文反擊怒斥抹黑：已請律師蒐證

洋基遭馬林魚橫掃陷低潮　布恩坦言像世界在燃燒：我們需要找到節奏

換股利多鈍化　鴻海、東元雙雙翻黑

超商周一咖啡優惠！7-11、萊爾富買1送1　全家2杯55折起

山難事故頻傳　中部善心企業捐贈輕量裝備提升救災效率

日本旅遊刷卡「選台幣或日圓」？林氏璧曝關鍵：選錯秒噴高手續費

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

生活熱門新聞

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

這款台味甜品竟能當主食！醫：含超級澱粉

男喉嚨痛　就醫才知「4癌纏身」

人資知道同事薪水　心裡怎麼想？網吐實話

「她PO乳房X光片」高清照　掀125.5萬人暴動

雨何時停？鄭明典：季風恐再回來

中南部好慘！不敗教主「贊成普發」要捐弱勢

「周日是最虧的一天！」全場爆共鳴：需要周休3日

太平洋高壓要回來了　雨停時間曝

日運將不收台人車資！一段話感動萬人

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

快訊／白鹿颱風生成　最新路徑出爐

更多熱門

相關新聞

百萬內買特斯拉？　專家：不太可能

百萬內買特斯拉？　專家：不太可能

美國總統川普在美東時間7月31日簽署行政命令，公布對台灣的對等關稅為20％。總統賴清德隨即召開「因應美國對等關稅政策記者會」表示，這並非台灣談判的最終目標，美方先對台灣公布20％的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

微軟Office「這些功能」明年起停止支援

微軟Office「這些功能」明年起停止支援

喜宴辦在五星飯店！她不爽老公朋友包太少：臉皮夠厚

喜宴辦在五星飯店！她不爽老公朋友包太少：臉皮夠厚

法小鎮重罰「半裸」遊客　違者最高罰5千

法小鎮重罰「半裸」遊客　違者最高罰5千

台灣關稅20%＋匯損！「2產業」哀鴻遍野

台灣關稅20%＋匯損！「2產業」哀鴻遍野

關鍵字：

新竹大小事.烤雞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

這款台味甜品竟能當主食！醫：含超級澱粉

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！

台中知名建商驚爆財務危機！緊急公告：全面停工

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

男喉嚨痛　就醫才知「4癌纏身」

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面