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喜宴辦在五星飯店！她不爽老公朋友包太少　全場搖頭酸：想斂財

原PO表示，他們在飯店辦喜宴，老公朋友包很少。（示意圖／photoAC）

▲原PO抱怨老公的哥們包很少，根本是在蹭高檔菜色。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

參加婚禮紅包要包多少，也是一個學問。近日一名人妻抱怨，他們在五星飯店辦喜宴，老公朋友包很少，那些口中的哥們，只是看因為喜宴辦在五星級酒店，想來佔便宜吃高檔菜色。貼文一出網友酸，「妳這是藉著婚禮斂財」。

原PO在《靠北婚姻》發文，表示老公朋友說認識15年以上，卻只包2600~6600元上下，只有2個包8000和1.2萬，「包出來金額笑死人，4年大學同窗又聯絡10年以上，來喝你的喜酒卻這麼摳，包這麼少還帶人來，你朋友還有一位是2個大人2個小孩只包6600元，真是厚臉皮，臉皮夠厚。」

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原PO指出，「入社會這麼久不可能不知道台北喜宴紅包行情，但裝傻拿鄉下行情來包紅包，很明顯就是要佔你便宜。我們喜宴一桌要3.2萬，1人來最少要包3200元，2人來要包6600才能打平，每帶1位小孩就要多加3600，這樣禮數才對。包這麼少那就禮到人不到，換成是我的話我不會去吃，禮金包到就好。厚臉皮吃喜酒就會比較香嗎。」

原PO說，她閨蜜哪一個不是包3600起跳，有帶伴會包6000元以上，沒來的都是包3600元，禮到人不到，「有3位是1人來吃喜酒包8000，有帶老公跟小孩的包1.2萬，看看我閨蜜的心意比你那些哥們強太多了。她們都知道台北要包多少，不會佔人便宜。反觀你那些所謂的哥們，口頭上稱兄道弟實際上有機會就佔人便宜，知道我們喜宴辦在五星級酒店是高檔菜色，所以每一個都想來佔便宜。」

原PO指出，「晚上看禮金簿邊看邊火大，把禮金簿攤在你面前跟你說事實，要你少跟那些假兄弟來往。最好斷絕關係，以後不要在聯絡，我們不需要這種會佔人便宜的朋友。事實擺在眼前。你當作左耳進右耳出，好心勸你卻被你冷漠處理，不信我的話以後吃虧不要跟我抱怨。」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言「辦婚宴是讓大家分享你們的喜悅，只想著紅包要多少錢～～走鐘了」、「妳這是來討罵的不是來討拍的」、「我看了什麼」、「妳這是藉著婚禮斂財」、「下次明碼標價就好了」。

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