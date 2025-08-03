法國海濱小鎮重罰「半裸」遊客　違者最高可罰5千元





▲法國小鎮頒布新規，禁止遊客在海灘以外的公共場所赤裸上身或僅穿泳衣行走。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

法國西部熱門度假小鎮萊薩布勒多洛訥（Les Sables-d'Olonne）近日頒布新規，禁止遊客在海灘以外的公共場所赤裸上身或僅穿泳衣行走，違者最高可被處以150歐元（約新台幣5,100元）罰款。

根據外媒的報導，市長雅尼克莫羅（Yannick Moreau）於近日在其臉書專頁上宣布此項措施，強調此舉旨在維護市容與基本衛生。他嚴詞批評赤裸上身在街上行走的行為「不雅」，並指出：「這是對當地居民的尊重，他們不希望有人半裸地在城裡閒逛。」

雅尼克莫羅進一步表示，這項規定也考量到當地市場、商店和街道的衛生環境，並已要求當地警方確實執行相關規定。莫羅更語帶幽默地指出：「如果你想炫耀你的胸肌和泳褲，我們有11公里長的海灘等你。」該市政府同時張貼了公告海報，強調「在萊薩布勒多洛訥，尊重不會消失」。

此項新規上線後，不少當地居民在社群媒體上表示支持，有網友留言表示，「謝謝市長，我認為這種行為完全無法接受。」、「我的父母是店主，有時他們真的得請顧客穿好衣服。」然而也有部分網友質疑該市政府是否應該將資源優先投入於打擊犯罪等更重要的議題。

事實上，萊薩布勒多洛訥並非唯一對遊客穿著加以規範的法國城鎮。在西部沿海城市阿卡雄（Arcachon）以及南部的拉格朗德莫特（La Grande-Motte），市政當局也祭出類似罰款條例，針對在非海灘區裸露上身或穿著暴露者開罰。

這股強調「適當著裝」的趨勢在歐洲多國蔓延，西班牙南部城市馬拉加（Málaga）早在2023年便實施相關罰則，對於在街頭赤裸或僅穿內衣的民眾開罰最高可達750歐元，並張貼廣告牌提醒觀光客維持適當行為與服裝。隨著歐洲各大旅遊城市面臨觀光客行為失控的挑戰，越來越多地方政府選擇透過法律與罰則來維護市容與居民生活品質。

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