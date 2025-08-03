微軟宣布重大更新！Office「這些功能」明年起停止支援

▲微軟公告，舊版Office明年不支援朗讀、轉錄和聽寫等功能。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

微軟近日向IT管理員及系統管理員發布重要通知，提醒用戶部分Office智慧服務（Office Intelligent Services）功能將於 2026 年1月起停止支援，需更新至最新版本方可繼續使用。由於相關功能仍可使用至明年1月，使用者尚有約6個月緩衝期進行系統升級。

根據外媒Neowin報導，此次受影響的功能包括Microsoft 365及Office套件中的「朗讀功能」（Read Aloud）、「轉錄功能」（Transcribe）及「語音輸入」（Dictate）等，這些服務主要整合於Word，亦影響Outlook、OneNote及PowerPoint等應用程式。微軟指出，此次變更源於對後端服務的升級，以確保功能持續提供高品質效能。

根據公告，2026年1月之後，若Office用戶端版本低於16.0.18827.20202，將無法再使用上述功能。微軟呼籲所有用戶及組織確保在截止日期前將Office更新至版本16.0.18827.20202或更高版本，以避免服務中斷。

微軟同時強調，已完成更新的用戶將不受此次影響，系統可正常運行。IT管理員可於Microsoft 365管理中心門戶查詢公告，訊息編號為MC1127222。此舉被微軟列為「重大變更」，提醒管理員及使用者提前規劃升級事宜，避免日後功能受限。由於功能仍可使用至明年1月，使用者尚有約6個月緩衝期進行系統升級。

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