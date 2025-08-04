日本旅遊刷卡「選台幣或日圓」？林氏璧曝關鍵：選錯秒噴高手續費

▲不少人到日本旅遊都會刷卡購物。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

日本旅遊達人林氏璧近日發文指出，日本唐吉訶德更新刷卡機，可選要用台幣還是日幣結帳，如果選台幣，手續費4.98％，比用日圓結帳多付超過500元，還沒有海外刷卡回饋，提醒大家「去日本刷卡請選用日幣結帳！不要選台幣。」

林氏璧在臉書發文，他在北海道唐吉訶德看到的刷卡機更新，店員問要用台幣還是日幣計算，「新的機型有個好處是，在畫面上會直接告訴你如果選台幣付款的話會用多少匯率計算，還有收多少手續費。這裡顯示的動態貨幣轉換（DCC）手續費是高達4.98%，匯率相當於0.21146。除以1.0498後是0.2014，這大概才是當天的即期匯率。以我這個金額5萬日幣來看，大概多了500台幣左右。」

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林氏璧說，「去日本刷卡請選用日幣結帳！不要選台幣。否則不但可能被收高額手續費，你做功課做半天海外刷卡有高額的回饋可能也拿不到，因為會被認定非海外消費！完全做白工。」

林氏璧指出，日本唐吉訶德一些外國人多的分店，會宣傳「DCC（動態貨幣轉換，Dynamic currency conversion）」的廣告，寫著「當日匯率即時結算，無須額外外匯手續費。所見即所付」，但收比國際發卡組織更高的手續費，這次他看到4.98%的手續費。

林氏璧指出，如果常去香港或是歐洲國家，刷卡時店員會問「要不要用新台幣結帳」，滿多人會以為台幣划算，或是沒多想就按國旗選台幣，「但仔細研究帳單後才發現匯率貴得離譜。」

林氏璧強調，「總之，出國刷卡，若有被詢問，請千萬記得用當地貨幣計價喔！」

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