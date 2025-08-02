不爽被當「人體提款機」！桃園男KTV勒死女友　服務生開門嚇壞

▲桃園市范姓男子於去年12月與杜姓女子在桃園區某KTV見面，不滿杜女再度借款，趁機勒住杜女頸部與口鼻，還踹其胸口導致當場窒息，杜女送醫急救仍不治，圖為現場KTV外觀。（資料照／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子與杜姓女子交往期間，杜女多次以見面拍照、玩遊戲為由借款近10萬元，去年12月間雙方邀約在桃園區某KTV包廂見面，竟趁機勒住杜女頸部與口鼻，因其激烈掙扎，范還猛踹其胸口導致窒息，KTV人員後來要求更換包廂才發現杜女倒地，范男見東窗事發打電話向警方自首，杜女經送醫急救仍回天乏術；桃園地檢署偵結依殺人罪嫌移請國民法庭審理。

檢警調查，55歲范姓男子與杜姓女子於2022年間認識成為朋友關係，雙方自2024年9月起頻繁透過通訊軟體LINE聯絡，杜女多次以見面拍照、玩遊戲為由，向范男前後共索取新臺幣8、9萬元。

去年12月23日下午，杜女透過LINE再度邀約范男至桃園區大同路某KTV見面，范男欣然赴約，但杜女見面後再度向范男要求提供金錢，范因無法忍受杜女以需索無度，且次數越來越頻繁，竟惱羞成怒在包廂內，趁2人同坐沙發上時，以其右臂從杜女後方勒緊頸部，杜女激烈掙扎反抗，范將杜女壓制在沙發上，以雙手緊掐杜女頸部，再摀住其口鼻，過程中猛踹杜女胸口2至3下，致使杜女當場窒息。

范男隨後將失去意識杜女自沙發拖至包廂門口，KTV店員於下午5時許進入包廂要求范男結帳並更換包廂當場撞見杜女倒臥地上，范男才打電話向桃園警方自首報案，桃園警方獲報到場後，立刻將奄奄一息杜女送醫急救，但杜女急救1小時後仍晚間6時45分許宣告死亡，警方將范男依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，范男坦承犯行不諱，檢方根據警方提供現場照片、相驗報告等佐證，確認范男犯行明確，檢方偵結依刑法之殺人罪嫌、國民法官法提起公訴，並移請國民法庭審理。