KTV歡唱爆衝突！桃園男臉頸遭砍險死　兇嫌辯「只想教訓一下」

▲張姓男子行兇後，中壢警方循線在楊梅區住處拘提張男到案。（資料照／中壢警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子今年4月間與友人在中壢區某KTV聚會飲酒唱歌，酒過三巡後，其中劉姓男子與友人起衝突，張男不滿劉態度囂張，竟持刀朝其頸部、臉部與身體等要害處砍擊，劉男以雙手抵抗但臉部與手部等處被砍傷，當場血流如注，經友人報案與送醫急救才救回一命，中壢警方循線在楊梅查獲張到案；桃檢複訊時，張男坦承犯行，辯稱「只想教訓一下」，否認有殺人意圖，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，25歲的張姓男子今年4月4日凌晨2時許與多名友人在中壢區某KTV聚會飲酒唱歌，席間，劉男與綽號「小高」男子酒後起口角相互攻擊，張男不滿劉態度囂張與攻擊友人行為，同日上午7時許，趁劉男到中壢區中正路某民宅房間準備休息時，突持刀朝劉男頸部、臉部猛砍，劉男嚇了一跳以雙手閃避抵擋，但臉部與雙手等處仍被利刃砍傷，當場血流滿地，在場友人見狀立即打電話報警與119求助，將劉男送往中壢天晟醫院急救再轉至林口長庚醫院急救後使倖免於難。

中壢警方據報後循線在楊梅區張男住處拘捕到案，依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦；中壢警方指出，朋友間若有歧見，請尋求理性溝通或請求公道第三方協助排解，衝突應以和平方式處理，切勿因一時衝動訴諸暴力，尤其持械攻擊更屬嚴重刑事罪行，將依法嚴辦。

桃檢複訊時，張男坦承犯行，辯稱「只想教訓一下」，否認有殺人意圖，檢方根據警方提供現場照片、監視畫面截圖與醫院驗傷證明等佐證，確認張男犯行明確，檢方認為被告僅因細故即持刀朝被害人致命部位攻擊，導致被害人受傷非輕，偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。