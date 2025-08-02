通緝男偷車牌！再搶銀樓46萬金飾　警民合力逮到他...這下慘了

▲桃園市吳姓男子因案遭通緝，今年5月在中壢區某銀樓佯裝購買金飾、飾品，卻搶走近46萬金飾後逃逸，圖為被搶的項鍊。（資料照／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子因偽造文書案遭通緝，今年5月間在中壢地區竊取機車車牌後掛在自己機車，在某銀樓佯裝購買金飾，趁店員提供3條金項鍊與金墜子等價值近46萬元金飾供其挑選時，竟一把搶了就跑，但仍被店員與路人合力制伏，中壢警方及時趕至當場拘捕到案；桃園地檢署複訊後依竊盜、搶奪等罪嫌提起公訴。

檢警調查，33歲的吳姓男子因缺錢花用，今年5月15日凌晨2時許在平鎮區某公園，竊取停放路旁電動機車車牌懸掛在自己機車；隨後於5月21日中午，騎機車前往中壢區某家銀樓，向店員佯稱要買金項鍊，店員先後拿出3條金項鍊與2只金墜子供其挑選，未料，吳男卻趁店員不備之際一把抓了就奪門而逃。

吳男快步衝往停放路旁機車欲逃跑，店員追出將其攔下，但吳仍掙脫後跨上機車欲逃跑，一旁熱心路人見狀，趨前幫忙壓制吳男並報警處理，中壢警方隨後趕至合力將吳男制伏。

檢警還發現，吳男2023年間向姊姊借來母親印鑑後向戶政事務所申請印鑑證明，辦理不動產塗銷預告設定，後被查出涉嫌詐欺與偽造文書等罪嫌遭通緝；去年9月以10萬元代價，將銀行帳戶存摺賣給詐騙集團，讓詐團順利騙得在網路上販售二手嬰兒用品業者近15萬元等案。桃檢偵結依違反洗錢防制法、加重竊盜、搶奪等罪嫌提起公訴。

中壢警分局指出，吳男因偽造文書辦理不動產登記、販售帳戶供詐騙集團使用、竊取車牌並持兇器至銀樓搶奪金飾等已觸犯多案，因一時貪念或僥倖心態導致多重刑責，呼籲民眾勿以身試法，遇困境應尋求合法資源協助，以免身陷牢獄之災。