國安局副局長黃明昭接警大校長　劉世芳盼提升警察科技偵防能量

▲前國安局副局長黃明昭接任警察大學校長，今天宣誓就職。（圖／警大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

中央警察大學今（1）日上午舉辦代理、新任校長交接典禮，內政部長劉世芳主持監交儀式，新任校長由國家安全局副局長黃明昭接任。劉世芳期許新任校長就任後，積極強化社會安全網，確保社會安全、提升警察科技偵防能量，以精進治安作為，為民眾謀求更大的福利。

▲國安局前副局長黃明昭（右）今天接任警察大學校長，內政部長劉世芳主持監交儀式。（圖／警大提供）

黃明昭是警政署前署長，為中央警察大學正科51期畢業，也是該校犯罪防治所碩士，歷任雲林縣警局局長、警政署刑事警察局副局長、基隆市警察局局長、警政署警政委員、警政署刑事警察局局長、高雄市政府警察局局長及內政部警政署長等職務，警政實務經驗豐富，歷練完整。

劉世芳指出，新任校長黃明昭，警政歷練完整且實務經驗豐富，2024年擔任國家安全局副局長迄今，積極推動各項安全任務，協助整合警政與國安團隊資源，提升國安單位協作能量，維護國家安全與利益，圓滿達成各項任務，深獲各級長官之肯定。

▲內政部長劉世芳致詞，期許新任警大校長就職後能提升警察科技偵防能量，為民眾謀求更大的福利。（圖／警大提供）

劉世芳表示，警大為國家培養優秀的治安人才，責任非常重大，感謝代理校長陳惠堂辛勞付出，更期勉新任校長就任後，未來能發揮所長將實務經驗融入警察教育，期許警大與警政署緊密合作，以確保社會安全、提升警察科技偵防能量，為民眾謀求更大的福利。