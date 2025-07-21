桃園地檢署綠能犯罪預防座談會　守護綠能產業積極打擊綠能蟑螂

▲桃園地檢署舉辦「綠能產業犯罪預防座談會」。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

為落實政府推動「綠色成長與2050淨零轉型」政策目標，守護綠能產業健全永續發展，杜絕不法勢力介入干擾，桃園地檢署邀請桃園地區「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」成員及15家綠能廠商共襄盛舉，檢察長戴文亮表示，政府持續推動綠能產業發展，也積極打擊「綠能蟑螂」，如發現公務員貪瀆索賄或黑道敲詐勒索等不法情事，可向地檢署檢舉將溯源偵辦剷除犯罪。

▲▼由專家作再生能源推廣法之觀察與評析，和法規修法解析，並與綠能業者作意見交流。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署於17日舉辦「114年度綠能產業犯罪預防座談會」，邀集法務部調查局桃園市調查處、法務部廉政署北部地區調查組、桃園市政府警察局、政風處、經濟發展局及台灣電力公司桃園營業處等桃園地區「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」成員及15家綠能廠商。

檢察長戴文亮表示，政府持續推動綠能產業發展，同時也積極打擊「綠能蟑螂」，如綠能業者於經營業務時，發現有公務員 貪瀆索賄或黑道敲詐勒索等不法情事，可以向地檢署檢舉，地檢署會保密檢舉人個資，溯源偵辦，剷除犯罪。

會中分別由中興大學法律系主任陳信安教授報告「我國再生能源推廣法制之觀察與評析」、桃園市政府經濟發展局游慧玲科長報告「再生能源法規修法解析及中央家戶光電補助說明」及台灣電力公司桃園營業處江鎮添經理報告「桃園地區再生能源併網現況」，講解再生能源法規內容及近期修法重點，並說明桃園地區綠能發展情形，期協助業者瞭解法規，應用於實務並提升遵法意識，進而促進產業永續健全發展。

最後由與會機關即時回應綠能業者提出之意見，藉由傾聽、回覆綠能業者反饋意見之過程，充分交流溝通瞭解綠能業者面臨之經營問題或疑慮，並適時將該意見移由權管單位知悉，進而精進機關行政措施，且強化業者對政府之信賴，展現政府打擊妨害綠能產業發展犯罪及守護綠能產業健全發展之決心。