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噁男誘2少女自拍裸露影片「趁機硬上」　還嗆：網站會有妳的片

▲徐姓男子於2023年9月至11月間與2名未成年少女交往，誘騙2少女自拍裸露影片供其觀賞，少女若不從則揚言散佈威脅。（示意圖／達志影像）

▲徐姓男子於2023年9月至11月間與2名未成年少女交往，誘騙2少女自拍裸露影片供其觀賞，少女若不從則揚言散佈威脅。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市徐姓男子2023年9月至11月，透過網路交友軟體與2名未成年少女交往，期間誘騙2少女自拍裸露影片供其觀賞，少女不從就嗆聲「網站會有妳的（影片）」揚言散佈影片，另外趁見面獨處時間趁機硬上其中1名少女，還乘機以手機偷拍性行為影片。桃園地檢署偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

檢警調查，19歲的徐姓男子於2023年9月間透過IG認識未滿16歲少女，2人交往後某日徐男與少女進行視訊通話時，希望能看其洗澡等語，少女即在桃園住處浴室內透過手機，以視訊方式拍攝裸露身體畫面，未料，徐男在少女不知情下，以電腦螢幕截圖功能，擷取少女裸露胸部與下體等隱私畫面。後來，徐男再度要求少女自拍性影像遭拒，徐男竟恫嚇「沒差，妳不給我，就等著吧」、「網站會有妳的」、「我可以先給我朋友看」威脅，所幸少女堅持不再自拍。

同年11月，徐男與另一名未滿16歲少女交往，竟趁2人在新北市住處與少女桃園市住處獨處時，違反少女意願硬上性侵2次得逞，另一次則在少女不反對下進行第3次性行為，事後還要求少女自拍裸露影片供其觀賞。

2被害少女家長獲悉後向桃園市警局婦幼隊與八德警分局報案提告，桃檢調查時，徐姓男子坦承犯行，檢方根據警方提供相關性影片截圖、通聯記錄截圖與現場照片等佐證，確認被告徐男犯行明確，檢方偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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