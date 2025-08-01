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搜索台蠟驚見3高官列餐敘名單　調查局組長向上陳報竟被判刑

▲法務部調查局桃園市調處林姓組長2022年配合搜索行動時，查出直屬長官與2位長官名列記事本向長官通風報信，桃園地院判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲法務部調查局桃園市調處林姓組長2022年配合搜索行動時，查出直屬長官與2位長官名列記事本向長官通風報信，桃園地院判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部調查局桃園市調處林姓調查官於2022年間配合搜索行動時，掌握其中被告記事本內記有3名調查局高官參與餐敘訊息，卻私下向直屬長官報告，桃園地檢署依洩密案起訴；桃園地院審理後依公務員洩漏國防以外之秘密罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金，本案仍可上訴。

桃檢調查，時任桃園市調處機動站犯罪防制科的林姓組長，2022年10月5日上午配合支援嘉義縣調查站，搜索台灣蠟品公司涉嫌違反證券交易法案件搜索行動，過程中查扣時任董事長林哲印持有3本記事本中，發現記錄包括時任調查局副局長黃義村、桃園市調查處長廖榮旭、新北市調處副處長李文義等3名高官餐敘與球敘次數

當天搜索結束收隊返回桃園市調查處後，林姓組長先向直屬犯防科李姓科長報告後，再由李姓科長陪同向處長廖榮旭報告記事本內容，包括時任調查局副局長黃義村、桃園市調查處處長廖榮旭、新北市調處副處長李文義等高官參與餐敘或球敘等訊息；桃檢認為，林姓調查官明知身為調查官，參與各類刑事案件偵辦，應依法務部調查局組織法等規定辦理，不得洩漏偵查資訊給不具檢閱權限之人，竟讓桃園市調查處長廖榮旭知悉，已觸犯洩漏國防以外之秘密罪嫌，桃檢以違反偵查不公開原則，依洩密罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告林姓調查官否認有洩漏本案筆記本內容於長官等犯行，經院方比對數名證人證詞及被告於調查及偵查中之陳述，確認本案事證明確，被告犯行足堪認定。

法官審酌被告身為調查官，負有嚴守秘密之義務，竟利用職務上所賦予之機會、權限為本件犯行，危害偵查程序之順利進行及真實發現，有損人民對國家之信賴，且犯後否認犯行，態度非佳，法官審結依公務員洩漏國防以外之秘密罪，判處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案還可上訴。

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