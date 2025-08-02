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貝森特稱「美中協議有譜」貼文秒刪！　美財政部急解釋

▲▼中美關稅談判,中方由國務院副總理何立峰領軍,美方由財政部長貝森特（Scott Bessent）領軍。（圖／路透社）

▲貝森特與中國談判代表、國務院副總理何立峰。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美中高層貿易談判持續進行，美國財政部長貝森特1日透過社群平台X表示，本週在瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）舉行的談判已推進美中之間的磋商，並透露「我們有望達成一項對雙方都有利的協議」。不過該貼文隨後遭刪除，引發外界關注。

根據《路透社》報導，貝森特（Scott Bessent）在貼文中指出，他相信美中之間已具備達成協議的條件，並對接下來的談判進展抱持樂觀態度，「本週在斯德哥爾摩的談判推進了我們與中國的對話，我相信我們已具備一項能讓雙方受益的協議雛形，也對未來的進展感到樂觀。」

不過這篇貼文後來遭到刪除。美國財政部發言人澄清，刪文是因為圖片未正常顯示，貼文內容與貝森特本週接受各媒體訪問時的說法一致。

貝森特1日接受CNBC專訪時也釋出類似訊號，強調美方認為目前已「具備達成貿易協議的條件」，但談判「尚未百分之百完成」。他補充，美方代表在斯德哥爾摩與中方進行為期兩天的磋商時，「對部分議題提出明確反對意見」。

目前中方正面臨與美國總統川普（Donald Trump）政府在8月12日前敲定具持久性的關稅協議的最後期限。此前雙方已於5月與6月達成初步共識，意圖終結節節升高的報復性關稅措施與稀土出口限制。

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