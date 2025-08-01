獨／台美談判一定有「法律文件」　雙方代表草簽後就會公開內容

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國1日宣布台灣暫時性對等關稅為20％後，藍白在野黨齊攻「黑箱」，要求公開談判內容。對此，曾任政院經貿談判辦公室副總談判代表的駐歐盟大使李淳接受《ETtoday新聞雲》跨洋電訪時，分享多年的談判經驗與觀察，解答為何台美必須簽「保密協定」。他也判斷，台美未來一定會有「法律文件」，現在於技術階段已達成共識，但還沒到雙方代表「草簽階段」，所謂事後的透明化，跟產業、國會揭露內容，都是要等到草簽之後，此前都有保密的義務。

台紐經濟合作協定、台星經濟夥伴協定，乃至於ECFA兩岸經濟合作架構協議，在約定談判的過程中，都必須保密，並且在簽署後才公佈內容，依程序送交國會。

關稅談判極罕見！過去10年完成三階段談判 今被迫3個月完成

事實上，這次全球面對美國的對等關稅談判，是全球經貿談判史上極為罕見的現象。李淳受訪時說，一般來說，經貿談判分成「事前」、「事中」、「事後」三階段。

李淳表示，過去全球落實這個「三階段」程序最嚴謹的，就是歐盟，而他現在正好就在歐盟，過去台灣在進行ECFA談判時，當時就參考了很多歐盟的規則，大概也是分成這三個階段。

李淳說，通常這三階段，是要花3年、5年，或8年、10年來談判，可以細緻地依照三階段來進行，包括「事前」的評估、擬定原則，然後「事中」在每一個回合，跟每一位利害關係人溝通，最後才是「事後」跟國會通知等。

李淳強調，今天美國的對等關稅談判，是貿易談判史上很罕見的經驗，從4月宣布到7月9日，中間只有短短3個月。他說，就他在歐盟的觀察，歐盟也沒有辦法依照過往3年、5年的時間來完整落實，「實際上，歐盟到前幾天，跟美國達成協議之前，外界對於談判原則、目標與內容，都還是非常不清楚的」。

李淳表示，美國談判的場景，變成是一個非常壓縮扭曲的，而且依照過去的談判經驗，很少有訂出一個日期，要求一定要在這個日期前完成，「這狀況幾乎沒有出現過，所以歐盟的談判才都會談8年、10年，這次情況太特別了」。

台灣政府有盡可能落實「三階段精神」

李淳說，他沒有實際參加台美的關稅談判，但就他的觀察，政府有盡可能落實「三階段精神」。他表示，從開始啟動談判，台灣人民都知道，「事前」階段政府拋出談判四原則，就是國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全，還有二個目標，就是深化台美合作，以及消除貿易逆差。他表示，現在是在「事中」的階段，行政院副院長鄭麗君每次去談判，什麼時候回來，是有公開揭露的，也有談到一點進展。

至於「事後」階段，李淳觀察特別點出幾件事：第一，賴清德今天有提到「暫時性關稅」；以及第二，前幾天行政院也有拋出「技術性談判已經結束」，剩下共同聲明。

李淳判斷，未來台美一定有一個「法律文件」，租房子這麼簡單的事情都要寫租約，台美經貿談判不可能口頭紀錄下來而已，美國也強調，要對各國監督與落實，落實要有基礎，就必須要有一個文件，「所以台美之間一定有法律文件」。

台美法律文件還沒到草簽階段 草簽後就會公開內容

李淳在訪談中說，他的理解是，法律文件在技術階層已經有達成共識，但還沒有雙方代表草簽階段。他強調，事後透明化，跟產業界、國會揭露內容，都是要等到草簽之後才會公開，在此之前都有保密的義務。

李淳說，他知道大家都很急，但就算台美法律文件草簽，雙方代表簽名了，這一階段可以向國會揭露，可是協議也都還不算正式生效。

為何要簽保密？ 公開談判就無法收尾

對於為何談判期間一定要簽保密？李淳表示，可以畫一個矩陣，台美雙方至少會有8個、10個的利害關係人，有學界、有國會、有產業界、有公民團體、有媒體等，如果在草簽之前就公開，大概可以想像，談判是無法完成的，這就無法收尾了。

「雙方的談判者，一定是本於國家利益來進行談判」。李淳強調，上述這些背後，是累積多年的真實案例，所凝結出來的考量。他認為，雙方談判者都是經過授權的代表，雙方都本著國家利益，並不是有保密協議，就會出賣自己，尤其最終內容都還要經過國會、公民、產業界的檢驗。

▼駐歐盟前代表李淳。（圖／記者屠惠剛攝）

