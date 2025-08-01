打臉對等關稅談判黑箱　李淳：草簽前公開內容就無法收尾了

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國1日宣布台灣暫時性對等關稅為20％後，藍白在野黨齊攻「黑箱」，要求公開談判內容。對於為何談判過程中，一定要簽保密一事，曾任政院經貿談判辦公室副總談判代表的駐歐盟大使李淳接受《ETtoday新聞雲》跨洋電訪時表示，台美雙方至少會有8個、10個的利害關係人，有學界、有國會、有產業界、有公民團體、有媒體等，如果在草簽之前就公開，大概可以想像，談判是無法完成的，這就無法收尾了。

李淳受訪時表示，總統賴清德今天有提到「暫時性關稅」；以及，前幾天行政院也有拋出「技術性談判已經結束」，剩下共同聲明。

李淳判斷，未來台美一定有一個「法律文件」，租房子這麼簡單的事情都要寫租約，台美經貿談判不可能口頭紀錄下來而已，美國也強調，要對各國監督與落實，落實要有基礎，就必須要有一個文件，「所以台美之間一定有法律文件」。

李淳在訪談中說，他的理解是，法律文件在技術階層已經有達成共識，但還沒有雙方代表草簽階段。他強調，事後透明化，跟產業界、國會揭露內容，都是要等到草簽之後才會公開，在此之前都有保密義務。

李淳說，他知道大家都很急，但就算台美法律文件草簽，雙方代表簽名了，這一階段可以向國會揭露，可是協議也都還不算正式生效。

對於為何談判過程中一定要簽保密？李淳表示，可以畫一個矩陣，台美雙方至少會有8個、10個的利害關係人，有學界、有國會、有產業界、有公民團體、有媒體等，如果在草簽之前就公開，大概可以想像，談判是無法完成的，這就無法收尾了。

李淳強調，雙方的談判者，一定是本於國家利益來進行談判。他說，上述這些的背後，是累積多年的真實案例，所凝結出來的考量。他認為，雙方談判者都是經過授權的代表，雙方都本著國家利益，並不是有保密協議，就會出賣自己，尤其最終內容都還要經過國會、公民、產業界的檢驗。

▼前駐歐盟代表李淳。（資料照／記者屠惠剛攝）

