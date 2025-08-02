盧比歐：美中進入「戰略穩定期」　對台立場曝光

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府近期頻頻釋出與中國大陸改善關係的訊號，引發外界關注是否意味著對中政策態度有所轉變。對此，美國國務卿盧比歐7月31日受訪時首度鬆口，坦言美中正在邁入一段「戰略穩定期」，但強調華府仍堅守對台灣及區域盟友的承諾。

近期多家外媒相繼披露，台灣總統賴清德原定8月出訪拉丁美洲，行程中擬過境紐約與達拉斯。然而，知情美方官員透露，川普政府因優先與北京協商貿易議題、籌備可能舉行的美中領袖峰會，要求賴清德取消過境計畫。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）7月31日接受《布萊恩．基爾梅德秀》（The Brian Kilmeade Show）訪問時，主持人詢問，美中目前是否已進入「談判模式」，在推動貿易協議同時，也希望中方協助處理烏克蘭戰爭。

盧比歐（Marco Rubio）表示，美中之間確實存在許多長期爭議與摩擦，「這些分歧每天都在發生」，包括南海問題與人權議題等。他強調，美方至今仍堅守「區域航行自由」的原則，對包括菲律賓與台灣在內的合作夥伴也一樣維持既有承諾。

不過，盧比歐也說，雙方目前正進入一段「某種程度的戰略穩定」，並坦承若爆發全面貿易衝突，雖然美方可能在部分層面受惠，「但全球會受傷最深，對中國大陸經濟的衝擊尤其巨大，連帶美國經濟也難倖免。」

他指出，目前美中之間尚未簽訂正式貿易協議，僅有一份近期經過「極為艱難談判」後延長的短期協定，「這是一項務實且平衡的作法」，顯示川普政府希望在競爭與合作之間找到戰略平衡。

盧比歐最後強調，「我們和中國還有很多長期摩擦需要面對，但現在是時候展現負責任的處理方式。」