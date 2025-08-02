台美協議卡關原因曝！　外媒：美商務部長要台灣「再加碼投資」

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）8月1日啟動新一波關稅行動，對台灣進口商品課徵20％稅率。根據《金融時報》披露，台美原本已在7月達成初步協議，卻因美國商務部長盧特尼克多次介入，要求台灣比照日本、南韓大舉加碼對美投資，導致協議延宕。

《金融時報》報導指出，三位知情人士指出，盧特尼克（Howard Lutnick）曾與台灣政府代表及大型科技業者會談，要求台灣比照日本、南韓對美的鉅額投資模式，否則就難以獲得更優惠稅率。

一名熟悉談判的美國官員坦言，「目前的20%稅率應是暫時的，雙方還會就其他幾個議題繼續協商。」

儘管台積電（TSMC）早已於今年稍早宣布，計劃將對美投資金額從650億美元提高至1650億美元（約新台幣5.4兆元），台灣政府原本寄望此舉能減輕美方壓力，但國內反對聲浪卻並未停歇。

國民黨就批評，這樣的投資承諾形同提前交出最有利談判籌碼，未來若牽涉到戰略性產業，政府應更審慎與嚴謹應對。

部分業界人士也質疑，拿數千億投資來換取較低稅率，對台灣長期利益恐怕弊大於利，一名台灣科技業高層直言，「如果未來的晶片關稅真的這麼高，我們終究得把產能移到美國，那現在就先承諾編列一大筆投資基金，其實不划算。」

根據兩位台灣官員及一名美方官員透露，雙方其實早在7月8日就已就市場開放問題達成初步共識，原本希望幾天內就能宣布協議，最終卻未能實現。

有台灣官員坦言，對美方將此事與中國談判掛鉤感到憂心。一名知情人士說，「川普為何遲遲不簽這個協議，可能有很多原因，但我認為最有可能是與中方的貿易談判有關。」

針對國民黨批評政府談判失利，總統賴清德強調，20%的關稅並非最終結果，雙方仍會持續談判，並強調政府會堅守國家利益，不會讓產業受損。

一名了解談判進度的美國官員也認同賴清德的說法，認為這20%的稅率不會是最終結果，因為雙方還會再討論幾個問題，「相較之下，台灣的暫時性關稅低於仍在談判的加拿大與印度，應該能讓人放心，表示雙方之間並沒有無法跨越的鴻溝。」