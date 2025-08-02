當白飯從餐桌消失－台灣稻米產業突圍新出路

記者林挺弘、唐鎮宇／宜蘭、台中報導

水稻是台灣最重要的農產品，但國人食米量40年來已腰斬一半，稻米長期生產過剩，加上氣候變遷和關稅風險升高威脅，台灣稻米產業正處在內憂外患的困境中。面對這波產業寒冬，從青農到農會都在想方設法突圍，有人復育日治古老品種釀清酒，有人推動有機栽培打造品牌價值，各自摸索著台灣米的轉型之路。

今年39歲的任永旭，頂著台大森林研究所碩士學歷，11年前因不喜歡都市擁擠快節奏生活，毅然下鄉到花蓮種稻。沒有農業經驗的他，當初選擇種稻只因「進入門檻比較低」，但看似簡單的農事讓他吃盡苦頭，甚至曾因病害問題「五分地顆粒無收」。

搬到宜蘭發展後，產量比較穩定、品質也比較好的時候，任永旭發現真正的挑戰才開始，也就是大家越來越不吃飯了。外食人口增加和飲食西化，讓稻米銷售越來越困難，原本嚮往獨處生活的他，被迫回到都市四處跑業務推銷。

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為了突破困境，任永旭開始復育日治時期的古老酒米品種，包括雄町、山田錦、朝日、神力等日本政府認證的「酒造好適米」。他笑說，會想種這些古老品種，其實是因為「看漫畫認識清酒，然後就滿想要去種這些比較古老、傳奇性的品種」。

▲任永旭頂著烈日蹲在宜蘭的稻田裡，辛苦地使用傳統方式手工割稻，因為他正在復耕日治時期留下來的古品種米，必須避免機器收割時會混雜到其它品種的稻米。（圖／記者林挺弘攝）

經過一、兩年的摸索後，今年任永旭不但考取花了十幾萬元學費，考取多張清酒品評專業證照，還前往北海道百年酒造進行釀酒研修。今年他首次親自參與從洗米、蒸米到最終壓榨裝瓶的完整釀造流程，把今年的酒命名為「初心」。

▲任永旭不僅考取多張清酒品評專業證照，還前往北海道百年酒造進行釀酒研修。今年他首次親自參與完整釀造流程，其中製麴的部份尤為重要。（圖／記者林挺弘攝）

任永旭坦言，這幾年他一直都處於過勞的狀態，但為了心中的夢想，他仍咬牙堅持著自己的轉型之路。

而提到台灣稻米釀酒先驅，台中霧峰區農會是無法忽視的案例。霧峰農會總幹事黃景健擁有中興大學應用經濟博士學位，他在2003年開啟香米釀酒計畫，打造出來的「初霧」清酒至今在國內外比賽獲獎無數。

黃景健說，很多農產品加工都有價值創造的限制，也容易被複製。他們想到日本有很好的米，也有「地酒」很受歡迎，因此希望台灣的米也能釀酒，可以創造農產品更高的價值。

▲霧峰區農會總幹事黃景健（右）深入田間和農友一起檢視稻作的生長狀況，他致力於推動霧峰香米的契作和有機友善耕作，帶領霧峰稻米產業轉型。（圖／記者林挺弘攝）

霧峰農會不只釀酒，更從2015年開始推動友善有機栽培，有機面積從一開始5公頃擴大到現在100公頃。意外的是，友善環境的田區迎來了黑翅鳶，成了有機田的守護神，農會也以「黑翅鳶米」為號召，推動企業認養稻田。

▲台中霧峰區農會在五甲地推廣的有機友善耕作，成功吸引保育類的黑翅鳶來幫忙滅鼠，於是他們在田間設置棲架，供黑翅鳶長期棲息、繁殖。（圖／霧峰區農會提供）

不管是單打獨鬥的任永旭，還是組織化運作的霧峰農會，他們的故事都反映了台灣稻米產業轉型的困境與希望。在傳統與創新之間，在安全與冒險之間，各自摸索著一條突圍之路，為台灣米尋找新的生存空間。