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卓榮泰南下視察稻米儲備　肯定國內糧食供應穩定

▲卓榮泰視察斗南糧倉，肯定糧食產業升級計畫成效，強調強化儲備韌性守護民生。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲卓榮泰視察斗南糧倉，肯定糧食產業升級計畫成效，強調強化儲備韌性守護民生。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

行政院卓榮泰院長今日南下巡視斗南鎮農會糧倉，瞭解政府稻米儲備情形，並檢視「糧食產業全面升級計畫」成效，肯定國內糧食供應穩定，指示農業部密切注意國內糧食動態及市場供需狀況，兼顧生產者與消費者權益下，確保國人食米供應無虞，並升級倉儲設備，強化國家糧食安全韌性。

農業部為維護農民收益，提高糧食生產意願，114年度推動糧食產業全面升級政策，維持糧食產業結構穩定，讓糧食產業全面再升級。今年一期稻作面積預估15.4 萬公頃，已於5 月中旬進入收穫期，截至 6 月30 日已收穫83,576 公頃(占預估面積之 54.21%)，目前產地濕穀糧價每百台斤超過1,150元，創近年新高，較 113 年1 期作平均1,009元為高，顯示稻米供需平衡下，有助提升稻農收益及耕作意願。

▲卓榮泰視察斗南糧倉，肯定糧食產業升級計畫成效，強調強化儲備韌性守護民生。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲農業部近年除加強各地糧倉修繕，亦輔導農會設置低溫筒倉收儲公糧，具有低溫保存、自動化作業及成本效益高等優點。（圖／記者游瓊華翻攝）

農業部表示，目前國內稻米公、民糧庫存換算糙米量約87 萬公噸，且一期稻作正值收穫盛期，整體供應量足夠國人消費13 個月以上，供應量安全無虞，國人可以放心。政府持續維持稻米安全儲備機制，得以充分掌握糧食，農業部也會密切注意國內糧價動態及市場供需狀況，在兼顧生產者與消費者權益下，密切掌握市場糧價，發揮穩定市場糧價及確保國內糧食安全。

農業部近年除加強各地糧倉修繕，亦輔導農會設置低溫筒倉收儲公糧，具有低溫保存、自動化作業及成本效益高等優點，逐漸為國內外糧食業者應用，目前低溫筒倉公糧占約 1/5 至1/4，能提昇公糧品質、減少蟲害損失及提升公糧倉儲作業效能。未來將積極加速糧倉倉容設備改善，以確保緊急時期有充足完善的倉容可供糧食調度，提升國家糧食安全韌性。

▲卓榮泰視察斗南糧倉，肯定糧食產業升級計畫成效，強調強化儲備韌性守護民生。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲卓榮泰視察斗南糧倉，肯定糧食產業升級計畫成效，強調強化儲備韌性守護民生。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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