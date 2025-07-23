日本談到15%關稅！　專家：可能成為「台灣與美談判基準」

▲美日達成貿易協議，日本面臨的美國對等關稅降至15%。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣布達成協議，對日本進口商品課徵15%關稅，遠低於先前威脅的25%，日本也承諾在美投資5500億美元，並向美國商品開放市場。消息一出，不僅日經指數朝著4萬1000點大關邁進，金融分析師也紛紛提出預測，其中一人就認為，15%稅率如今可能成為台韓等國與美談判的基準。

胡椒石集團（Pepperstone）研究主管韋斯頓（Chris Weston）：

日本股市明顯看好這項協議，儘管細節仍然有限，但汽車類股漲幅明顯，整體買盤也在擴大，推動日經指數接近4萬1000點。

明治安田綜合研究所經濟學家前田和孝：

日本成功避開先前提出的25%關稅，並且確保了汽車業的較低稅率，對於日本經濟是正面結果，降低了衰退風險。不過，達成協議的時間點在政治上是不幸的，如果首相石破茂在20日參議院選舉之前敲定協議，可能提振他政黨的表現。

▼達成協議後，日本汽車類股大漲。圖為豐田汽車（Toyota）標誌。（圖／路透）

道明證券（TD SECURITIES）亞太利率資深策略師紐納哈（Prashant Newnaha）：

市場對於美日貿易協議表示歡迎，把它視為一份正向的驚喜……這份貿易協議美中不足之處就是，川普要求日本開放美國農產品進口，這在實施過程之中可能面臨重大政治阻力，並且進一步動搖日本已顯脆弱的政治版圖。

資產管理機構Comgest投資組合經理凱伊（Richard Kaye）：

日本出口商已經適應關稅，上月對美出口平均價格下降了18%，因此協議影響可能沒有看起來那麼大。一個值得關注的點將是稻米進口，考慮到政治敏感性，可以想像日本等到20日選舉才在這方面達成協議，但稻米進口的彈性可以大幅緩解日本稻米短缺，這個問題已成通貨膨脹的主要來源。

▼日本面臨嚴重缺米問題。圖為「令和米荒」時超市貨架上獨缺白米的畫面。（資料照／達志影像／美聯社）



星展銀行（DBS）資深經濟學家家馬泰英（Ma Tieying，音譯）：

這項協議有助於減少這個亞洲第2大經濟體與關稅相關的不確定性，15%關稅也可能成為南韓、台灣等其他北亞經濟體與美國貿易談判的基準……通貨膨脹和不斷上漲的生活成本，是自民黨在20日參議院選舉失利的主要原因，而非關稅。儘管關稅不確定的消除，應該有助於緩解對於下半年經濟成長前景的擔憂，但揮之不去的政治與財政不確定性，很可能讓日本央行在升息方面抱持謹慎態度。

SBI新生銀行資深經濟學家森翔太郎：

正如日本央行行長植田和男先前曾表示，關稅預期將超過10%，如今15%稅率落在央行預測範圍內……若第2季企業獲利不算太疲軟，日本央行最快可能在10月升息。