埔鹽水退慘況曝！田間稻梗「移位」塞爆馬路　蔬菜全泡水爛根

▲埔鹽鄉道積水退去，道路全佈滿稻梗。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供）

記者唐詠絮／彰化報導

這幾天暴雨狂炸彰化，埔鹽鄉成了重災區！不僅鄉公所辦公室慘遭雨水倒灌，更驚人的是，田野間的稻梗全被沖上道路，造成路面濕滑危險。鄉長許文萍緊急動員全鄉大掃除，但農損情況實在慘重，初步統計已有500公頃水稻和100公頃蔬菜泡在水裡，讓農民看了心都在淌血。

▲埔鹽鄉道路全是稻梗，已經清理2天。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供）

這場暴雨來得又急又快，埔鹽鄉公所地下室首先淪陷，雨水倒灌讓公務員們忙著清掃搶救。更棘手的是，田裡大量稻梗被雨水沖刷到道路上，濕滑的稻梗鋪滿路面，機車騎士經過險象環生。鄉長許文萍憂心忡忡地說，去年以曾因此接獲打滑摔車的通報，立即號召清潔隊和鄉民總動員，展開全鄉大掃除。大家合力把散落各處的稻梗集中起來，準備曬乾回收做成有機肥。

▲青蔥全爛根。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供）

許文萍已經連續多日馬不停蹄視察農損，走到田裡一看，情況更令人揪心。正值採收期的水稻田全都倒伏，一片黃澄澄的稻穗泡在水裡，農民站在田邊欲哭無淚。「這些稻子再泡兩天就完了...」許文萍搖著頭說，今年本來長勢很好，眼看就要收成了，誰知道一場暴雨毀了一切。同樣慘的還有蔬菜區，尤其是嬌貴的青蔥和花椰菜，泡水後全爛根葉片腐爛。

▲花椰菜慘成泡水菜。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供）

面對嚴重災情，埔鹽鄉公所已啟動緊急應變，優先清理主要幹道稻梗，確保交通安全，統計農損面積，協助申請補助，鄉長許文萍表示，雖然災情慘重，但看到鄉親們自動自發幫忙清理，真的很感動，希望縣府農損補助能從寬從優從簡，讓農民損失能減到最低。

▲▼埔鹽鄉稻米全倒伏。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供）