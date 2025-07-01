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川普砲轟日本「不買美國米」　揚言課徵25%汽車關稅

▲▼美國總統川普，「我想怎麼做就怎麼做」。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普抱怨日本不買美國米，威脅對該國加徵關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普批評「日本不買美國米」，威脅對日本進口商品課徵更高額關稅，包括對汽車加徵25%關稅。財政部長貝森特（Scott Bessent）也警告，隨著「對等關稅」暫緩措施的7月9日大限逼近，各國關稅仍可能大幅提高。

川普在自家社群媒體Truth Social發文表示，「我非常尊重日本，但他們不買我們的米，儘管他們現在嚴重缺米。我們會寄封信給他們（通知調高關稅），在未來的許多年，我們會很開心擁有這個貿易夥伴。」

不過CNN指出，川普的說法並不正確。美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據顯示，2023年日本從美國進口的稻米價值高達2.98億美元，今年1至4月累計購買約1.14億美元的美國米。

▲▼日本汽車製造商與零組件生產商，同樣也因川普關稅政策而受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本汽車製造商與零組件生產商，因川普關稅政策而受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

川普上周表示，在4月宣布暫緩實施對等關稅之後，他的政府將於7月9日之前致信多國，通知最新關稅稅率。川普也在6月29日播出的福斯新聞採訪中，特別點名日本，「親愛的日本先生，事情是這樣的，你將為你的汽車支付25%關稅」，宣稱日本與美國進行「不公平」的汽車貿易。

貝森特則向彭博社表示，他預期7月9日之前達成一系列交易，「一些國家正在真誠談判，但他們應該意識到，如果因為他們的頑固導致無法達成協議，我們可能恢復4月2日的制裁水準。我希望事情不會走到那一步。」儘管他曾經提議，對有誠意談判的國家延長關稅暫緩期，但如今也強調，只有川普才能做出此類決定。

與此同時，日本談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正6月30日表示，日本將繼續與美國合作以達成貿易協議，同時捍衛日本的國家利益。他指出，自己知道川普關於汽車的評論，但若川普繼續對日本進口汽車課徵25%關稅，將對日本經濟造成嚴重破壞。

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