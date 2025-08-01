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川普關稅開牌！中國被課55%成「最大輸家」　最大贏家有3個

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普最新對等關稅，中國與瑞士是最大輸家。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普面向全球貿易夥伴的對等關稅稅率終於開牌，絕大多數的國家稅率在10%至40%之間，台灣則是20%。《彭博》分析，日本、南韓與歐盟等汽車出口國將是這次關稅調整的最大贏家，最大輸家則是瑞士與中國，其中瑞士被課徵39%，而中國目前則是55%。

白宮最新公布的關稅名單顯示，日本、南韓與歐盟由於順利跟美國達成新的貿易協議，因此稅率都是15%。其他在最後一刻宣布的東南亞國家如泰國、柬埔寨、馬來西亞，都跟較早宣布的菲律賓和印尼等國一樣稅率都是19%，瑞士與中國則是本次調整的最大輸家，分別被課徵39%與55%。

根據《彭博》報導指出，川普今年4月宣布開徵對等關稅後，一度跟中國爆發激烈的關稅大戰，直到今年6月美中才終於達成暫時性的貿易框架協議，儘管如此，美國仍以芬太尼走私等多種議題，向中國課徵55%高額關稅。瑞士則是因未跟美國達成互惠貿易協議，關稅從4月的31%提高到39%。

報導指出，日本、南韓及歐盟的情況則比預期的更好，都成功跟美國談成15%的關稅，且都適用於汽車出口，遠低於目前普遍適用的25%，一旦新關稅正式實施，這些汽車出口國將會是本次貿易談判中最大的贏家，尤其是斯洛伐克、匈牙利與瑞典。

台灣方面則被課徵20%關稅，不過總統賴清德1日指出，20%關稅是暫時性的，並非最終目標，談判團隊仍在積極跟美方協商，希望能爭取到更合理稅率。《彭博》分析也指出，新關稅實施前仍有7天緩衝期，包含台灣在內，如瑞士、印度等想爭取更低稅率的國家，仍有機會進行協商。

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