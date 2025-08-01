藍營自創算法「稅率20%+匯率=32%」　綠：毫無理論根據顯見不懂經濟

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國政府今（1日）公布台灣暫時性關稅20％，藍營砲轟喪權辱國、實質關稅32％、黑箱談判。民進黨發言人戴瑋姍表示，20％並非最終結果，只要後續達成協議，可望再調降稅率，而在野黨憑空捏造關稅稅率加上升值匯率等於32％的理盲造謠算式，毫無理論根據。另外，國際談判保密條款從過去就是如此，包含台新、台紐FTA到後來ECFA談判都是，且總統也有邀請在野兩黨聽取簡報，是兩黨拒絕出席。

戴瑋姍表示，今日公布的暫時性關稅20%，是尚未完成最後協議的稅率，行政與談判團隊，在後續談判中將持續爭取對台灣更有利、更合理的稅率，並希望達成深化台美經貿合作、建立台美在國安科技多元領域合作的兩項目標，以及秉持保護國家利益、產業利益、國人健康以及糧食安全等四原則。

戴瑋姍指出，台灣為美國第六大貿易逆差國，逆差額高於日本、韓國，目前僅是暫時性稅率20%，而非最終結果。呼籲在野黨別急著唱衰台灣、攻擊政府。期望在野黨若不懂國際經貿談判，也該學會看懂圖表。在野黨憑空捏造關稅稅率加上升值匯率等於32％的理盲造謠算式，毫無理論根據，顯見在野黨不懂經濟、不懂談判、數學更不好，造謠倒是很在行。

對於在野黨不斷要求公布細節，戴瑋姍表示，國際經貿談判過程，基於互信基礎與保密協議，雙方皆不會將談判過程與細節，在最終結果出爐前就披露，無論從過去的台新、台紐FTA到後來ECFA談判期間，都列有保密條款，過去以來都如此，事實上也是舉世皆然。況且，先前總統賴清德就釋出最大善意，邀請在野兩黨共同聽取國安簡報，也是藍白兩黨拒絕朝野對話，自己悍然不出席。

戴瑋姍強調，面對當前國內外變局，中南部豪雨尚未停歇，呼籲在野黨應立即停止政治口水、操弄仇恨與散佈謠言，朝野應團結一致，守護國家利益，讓台灣繼續向前。因此，請藍白停止本週末的反惡罷與挺核電政治造勢，就是停止內鬥、團結台灣的開始。

