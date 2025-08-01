iPhone 17會漲嗎？　庫克曝關稅成本「暴增300多億」

▲關稅是否導致蘋果漲價，引發各界關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）7月31日表示，該公司本季度預估將因為川普關稅增加高達11億美元（約新台幣318億元）的額外成本，未來iPhone是否漲價，依然是外界關注焦點。

庫克在財報會議上透露，蘋果上季承受的關稅成本高達8億美元，本季度11億美元則是基於現行關稅不變的前提下，所提出的估算數字，但實際狀況仍充滿變數。

庫克並未透露是否漲價，但稱蘋果目前準備吸收本季度的11億美元成本。

▲2019年11月20日，川普在庫克陪同下，參訪蘋果工廠。（圖／達志影像／美聯社）

庫克接受《路透社》採訪時透露，本季預估的9.6%銷售成長之中，其中1個百分點源於消費者擔心關稅漲價、提前購買商品的行為。財務長帕雷克（Kevan Parekh）預測，本季營收成長將達「中高個位數」水準，優於分析師預期的3.27%增幅。與此同時，蘋果股價持續上漲。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師上周指出，川普政府可能很快對蘋果實施232條款調查，其法源依據是美國《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條，賦予總統權力根據國安理由實施更高額關稅。

面對關稅壓力，蘋果已經調整布局，把部分生產線從中國轉移至印度。庫克說，如今在美國販售的iPhone大多數都來自印度，Mac等其他產品主要則從越南出貨。