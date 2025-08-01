20%重稅砍向命脈！中部千億產業鏈剉咧等　全總：恐爆發倒閉潮

▲民眾黨彰化縣黨部擔心中部傳產製造業將出現倒閉隱憂。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

美國對台灣進口產品課徵20%高關稅，高於日本、韓國的15%，甚至可能超越中國。這項「暫時性稅率」對台灣出口導向經濟投下震撼彈，全總警告，這波高稅率恐引發中小企業倒閉潮與勞工失業潮，呼籲立即公開資訊、納入基層聲音，確保中小企業與勞工不被犧牲。

全國總工會秘書長、民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭透露，彰化已有沖床業者因關稅壓力釋出裁員訊號，危機已迫在眉睫。他痛批：「自由貿易不該是用基層生計換來的政績！」

▲民眾黨彰化縣黨部擔心中部傳產製造業將出現倒閉隱憂。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

温宗諭強調，台灣中小企業難以承受關稅、匯率與數位轉型三重壓力，政府卻未提供實質轉型配套。他質疑行政院在台美談判中資訊不透明，甚至連國會都未獲詳細報告，「這在民主國家難以想像！」民眾黨團總召黃國昌也批評，政府不應以股市數字粉飾太平，必須公開談判內容，向人民交代。

▲民眾黨彰化縣黨部擔心中部傳產製造業將出現倒閉隱憂。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

全總提出三訴求，盼政府正視基層困境，確保談判透明與公平，資訊公開，民主監督，要求啟動「政府－企業－工會」三方對話平台，公開影響評估數據，提出具體轉型方案，確保勞工與中小企業不被政策拋棄。