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川普關稅戰「重大事件」時間軸一覽！　8月1日各國等著接招

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲川普發動的關稅戰，持續撼動全球金融市場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普的關稅決策，不僅震驚金融市場，也為全球經濟帶來一波波不確定性。《路透社》整理出川普關稅政策的幾個重要事件，本文則聚焦在4月2日「解放日」，他宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariff）之後的重點時間軸。

▲▼川普關稅戰時間軸。（製圖／記者吳美依攝）

▲川普關稅戰時間軸。（製圖／記者吳美依攝）

川普主張，關稅將鼓勵國內消費者購買更多「美國製造商品」，增加稅收並且促進投資。他希望縮小美國與他國的貿易逆差（或稱貿易赤字），並宣稱美國一直被「騙子」占便宜，被外國人「掠奪」。

不過，關稅卻造成全球股市動盪，儘管市場近期已經變得比較穩定，但因為股價變化也會對退休金、職缺、利率造成影響，許多人即使沒有直接投資股票，也會受到衝擊。

▲▼川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透）

▲川普堅稱關稅有助於美國經濟。（圖／路透）

受到關稅影響，國際貨幣基金（IMF）及經濟合作暨發展組織（OECD）都調降了對於2025年全球經濟成長的預測，並且都預期美國經濟將遭到嚴重影響，通常被視為安全資產的美元也不時暴跌。

隨著企業將部分或全部的更高成本轉嫁出去，關稅已經推高了整體美國通膨率。美國6月消費者物價指數（CPI）較去年同期成長2.7%，比5月的年增幅2.4%更高，反映出服飾、咖啡、玩具與家電等商品的漲價。

隨著對等關稅寬限期將在8月1日來臨，美國去年前10大貿易赤字國，幾乎全都已經宣布達成協議，或者公布稅率數字，目前唯獨剩下台灣尚未揭牌。白宮官員稍早證實，川普計畫於美東時間31日簽署新行政命令，對幾個未能在期限內達成貿易協議的國家課徵更高關稅。

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