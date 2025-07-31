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川普關稅6大QA一次看！　衝擊全球經濟「美國人荷包更痛」

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普4月初宣布對等關稅，衝擊全球經濟市場。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

川普政府的對等關稅寬限期將於8月1日到期，還有多個貿易夥伴尚未宣布稅率，包括台灣也還沒有揭牌。BBC撰文整理出5大問答，解釋關稅生效可能帶來的影響。

►關稅是什麼？它是如何運作的？

關稅是對於「從其他國家購入商品」所課徵的稅種，通常以某產品價格百分比的方式呈現，由那些把外國商品帶入美國的企業向政府繳納。

如果關稅稅率為10%，10美元的產品就要額外支付1美元稅金，使得進口商的總成本來到11美元。面對關稅，企業可能把部分或全部的額外成本轉嫁到消費者身上，也可能決定進口較少商品。

►川普為何動用關稅？

川普主張，關稅將鼓勵國內消費者購買更多「美國製造商品」，增加稅收並且促進投資。他希望縮小美國與他國的貿易逆差（或稱貿易赤字），並宣稱美國一直被「騙子」占便宜，被外國人「掠奪」。

批評人士指控，川普發表戲劇性、有時甚至自相矛盾的政治言論作為談判策略，鼓勵貿易夥伴同意有利於美國的政治協議。因為川普除了開出貿易條件，也提出其他要求，包括要求中國、墨西哥與加拿大採取更多措施，阻止移民與非法藥品流入美國，威脅俄羅斯在50天內與烏克蘭達成和平協議，否則就對與俄企往來的公司課徵高額關稅。

▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

►美國目前對哪些特定商品實施關稅？

─對鋼鐵與鋁課徵50%關稅
─對銅課徵50%關稅（8月1日起生效）
─對外國製造的汽車、進口引擎等汽車零件課徵25%關稅

此外，川普曾於7月8日威脅對進口藥品課徵200%關稅，但相關細節沒有獲得進一步確認。

►川普對哪些特定國家實施關稅？

川普上任後，首先對中國、加拿大與墨西哥實施關稅，但隨後都被修正、提高或延後。4月2日，他宣布對所有貿易夥伴課徵對等關稅，更點名約60國是「最嚴重違規者」，包括歐盟與中國，這些國家的商品將面臨更高關稅，作為不公平貿易政策的報復。不過，對等關稅隨後也被延後90天，以爭取時間與各國逐一談判貿易協議，原訂的7月9日期限也被延至8月1日。

▼《ETtoday新聞雲》國際中心整理，截至7月31日的關稅列表。（圖／記者張方瑀製）

▲▼0730_美國對等稅率調整一覽表。（圖／記者張方瑀製）

►全球經濟對於川普關稅有何反應？

川普關稅造成全球股市動盪，儘管市場近期已經變得比較穩定，但因為股價變化也會對退休金、職缺、利率造成影響，許多人即使沒有直接投資股票，也會受到衝擊。此外，通常被視為安全資產的美元也不時暴跌。

受到關稅影響，國際貨幣基金（IMF）及經濟合作暨發展組織（OECD）都調降了對於2025年全球經濟成長的預測，並且都預期美國經濟將遭到嚴重影響。

川普執政100天時，美國商務部於5月透露，美國經濟在2024年第4季強勁增長後，在2025年的第1季出現萎縮。不過，川普堅稱他的貿易政策有效，並指控共和黨一些反對聲音，加入民主黨及外國領袖的行列，批評這些舉措。

►對於美國消費者而言，物價上漲了嗎？

分析師指出，隨著企業將部分或全部的更高成本轉嫁出去，關稅已經推高了整體美國通膨率。美國6月消費者物價指數（CPI）較去年同期成長2.7%，比5月的年增幅2.4%更高，反映出服飾、咖啡、玩具與家電等商品的漲價。

一些企業計畫對美國消費者收取更高額費用，包括愛迪達（Adidas）、芭比娃娃製造商美泰兒（Mattel）。另一些公司也在減少進口外國商品，但此舉可能導致現有商品更昂貴。

使用進口零件、在美國製造的商品成品預計也會上升。舉例來說，一輛汽車在組裝完成之前，汽車部件通常會多次穿越美國、墨西哥與加拿大邊境。新關稅也將導致美國海關檢查更加嚴格，導致邊境延誤。

 
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