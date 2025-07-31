美10大貿易逆差國「只剩台灣沒公布」　川普關稅大限倒數中

▲川普4月初宣布對等關稅，衝擊全球經濟。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

川普政府對等關稅寬限期將在8月1日來臨，美國去年前10大貿易赤字國，幾乎全都已經宣布達成協議，或者公布稅率數字，目前唯獨剩下台灣尚未揭牌。

根據美國經濟分析局（BEA）數據，2024年與美國出現貿易逆差的前10大國家，依序為中國（2954億美元）、歐盟（2356億美元）、墨西哥（1718億美元）、越南（1235億美元）、愛爾蘭（867億美元）、德國（848億美元）、台灣（739億美元）、日本（685億美元）、南韓（660億美元）、加拿大（633億美元）。

其中，美國已經公布歐盟（包括成員國德國與愛爾蘭）、墨西哥、越南、日本、南韓、加拿大的稅率，數字介於15至35%之間。美中第3輪貿易會談落幕，雖未取得突破性成果，但雙方同意把關稅休戰期限，延至8月12日生效。

▲行政院副院長鄭麗君在華府積極磋商。（圖／記者陳家祥攝）

隨著8月1日大限將至，美國2024年的前10大貿易逆差國，只剩下台灣尚未公布稅率。稍早白宮官員證實，川普計畫於美東時間31日簽署新行政命令，對幾個未能在期限內達成貿易協議的國家課徵更高關稅。

《路透社》30日則引述消息人士說法報導，台灣關稅談判代表團仍在華府與美方官員磋商，談判尚未落幕，雙方仍處於密集協商階段。行政院人士也指出，副院長鄭麗君目前仍在華府磋商，政府會秉持「深化台美經貿關係」、「雙方互利互補」兩原則進行談判，完成「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」等四項任務，達到台美雙邊貿易平衡。

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