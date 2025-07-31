賴清德快沒籌碼可談！　《彭博》專欄作家：川普只喜歡「贏家」

▲中華民國總統賴清德。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府即將於8月1日對多國祭出對等關稅政策，日本、歐盟、南韓等已先後與美方完成談判，稅率陸續公布，唯獨台灣至今仍未見具體稅率，成為焦點。外媒專欄作家指出，在川普偏愛「贏家」的外交思維下，中華民國總統賴清德面對此波壓力顯得束手無策，國內外連番受挫，正處於上任以來最脆弱時刻。

專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）向《彭博社》撰文分析，賴清德最新一項挫敗，是原訂過境美國、出訪友邦的行程破局。儘管台美雙方低調處理、未證實細節，但媒體報導指出，賴清德原本規劃過境紐約，訪問巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯，卻因川普政府顧慮影響與北京的貿易談判，未同意過境申請，導致整體行程喊停。

瓦斯瓦尼分析，此事突顯出台灣在川普心中的外交優先順序。

川普對台政策曖昧，不僅揚言對台灣課徵高達32%的對等關稅，迄今仍未說明是否會在7月31日談判期限前達成協議；他同時要求台灣提高軍費支出，卻對美國是否願意在台灣面臨中共武力侵略時出手協防上，始終語帶保留。

為爭取美方支持，台灣半導體業已承諾在美國進行數百億美元的擴產投資，企圖穩定雙邊關係，但效果有限。瓦斯瓦尼認為，這些舉措難以緩解川普政府日益加劇的經濟壓力與政治冷感。

在國內，賴清德所領導的民進黨日前在立委罷免案中受挫，國會多數仍由國民黨、民眾黨等在野陣營掌握，使得即便賴政府有意提高國防預算，也將面臨重重阻礙。儘管民進黨試圖將罷免案失敗詮釋為「民主的勝利」，但賴清德聲望受挫是不爭事實。

《台海風險報告》主編伊納夫（Peter Enav）直言，「川普喜歡贏家，而賴清德現在看起來一點都不像」。瓦斯瓦尼亦指出，若8月23日另一場罷免案再度失利，賴清德恐需面對政治現實，在非中國議題上與反對派妥協合作，如產業政策或民生法案，避免陷入跛腳總統局面。

她強調，這些努力雖無法保證逆轉局勢，但罷免案結果已清楚顯示，選民對兩岸穩定有高度期待，賴清德必須聽得進去。