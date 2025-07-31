全球前2%頂尖科學家掌舵！　李碧娥接任中華醫大首位女校長

▲中華醫大第10任校長交接典禮由董事長陳智文（中）監交，孫逸民校長將印信交給新任校長李碧娥（右）。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學31日舉行第10任校長交接典禮，由具護理專業與豐富學經歷的李碧娥博士接棒，成為該校創校57年來首位女性校長，李碧娥不僅獲美國史丹佛大學團隊評選為全球前2%頂尖科學家，更曾任高雄醫學大學護理學院院長，產官學歷練完整，未來將以強化國內外連結、整合系科特色，帶領學校重返醫護本業、邁向永續發展。

典禮上午10時於該校民生科技大樓國際會議廳舉行，交接儀式由董事長陳智文監交，卸任校長孫逸民將印信交予李碧娥博士，象徵校務傳承與新局開展。陳智文致詞表示，李碧娥兼具學術與行政領導力，盼能持續推進醫事、護理與健康科技人才培育，為學校注入新動能。

面對少子化衝擊，李碧娥提出「穩定招生、精準招生、長遠招生、永續經營」治校理念，將推動AI課程與實驗基地設立，並聚焦高齡照護、智慧健康領域，強化辦學特色與社會需求接軌。她也強調未來將深化與師生溝通、提升教研競爭力，打造高效團隊共同迎向挑戰。

交接典禮吸引南部地區醫界、學界及民代等眾多嘉賓與會，包括高醫副校長周汎澔代表校長帶隊出席，李碧娥傑出校友、現任中台科大校長陳錦杏更率行政團隊南下祝賀。多位醫院院長、學校校長與地方代表皆親臨獻上祝福，顯示李碧娥的人望與連結。

李碧娥1968年生，為澳洲Griffith University護理博士，曾任中華醫大護理系主任、長庚科大嘉義分部護理系主任、高醫附醫護理部副主任、美國University of Minnesota合聘教授，亦為信心護理文教基金會常務董事，具跨界學術與實務背景，未來將領航中華醫大邁入新時代。