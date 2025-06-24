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小行星2032年「撞月球」機率增至4.3%　數百萬公斤碎片恐射向地球

▲▼直徑約200英尺（約60公尺）的小行星「2024 YR4」約有1.3%機率在2032年撞擊地球。（圖／翻攝自NASA）

▲小行星「2024 YR4」2032年撞擊地球的機率極低。（圖／翻攝自NASA）

記者吳美依／綜合報導

加拿大科學家指出，小行星「2024 YR4」2032年撞擊月球的機率已經上升至4.3%。萬一此事成真，數百萬公斤的月球碎片恐怕射向地球，對衛星、太空船與太空人構成威脅，這些碎片進入大氣層燃燒之際，也會形成罕見又壯觀的流星雨。

《衛報》報導，今年稍早的望遠鏡數據顯示，小行星「2024 YR4」撞擊地球的機率一度高達3%，儘管此機率隨後降至0.0017%，幾乎可以忽略不計，但韋伯太空望遠鏡最新數據卻顯示，它撞擊月球的機率已經攀升至4.3%。

加拿大「西安大略大學」本月釋出一份研究，繪製了小行星撞擊月球之後，月球碎片飛向地球的可能路徑。不過，這篇論文尚未經過同儕審查。

▲▼ 美國布朗大學的研究發現，月球內部含有大量水分。（圖／路透社）

▲不過，小行星「2024 YR4」撞擊月球的機率上升至4.3%。（圖／路透社）

研究團隊模擬顯示，這次撞擊可能在月球表面形成一個直徑約1公里的隕石坑，並且射出數百萬公斤的碎片，幾天後抵達地球。儘管這些「幾毫米至幾公分」大小的月球岩石，將在大氣層中燃燒殆盡，對人類不構成威脅，一些物質仍可能在地球軌道上被捕獲，讓衛星、太空船、太空人處於風險之中。

研究第一作者維格特教授（Dr Paul Wiegert）向《法新社》表示，這次撞擊釋放的能量「相當於一場大規模核爆」，「1公分大小的石頭，以每秒數萬公尺的速度運動，就像子彈一樣。」該論文也指出，「如果小行星『2024 YR4』在2032年撞擊月球，（從統計學來說）將是約5000年以來最大撞擊。由此產生的流星雨，在地球上將非常引人注目。」

小行星「2024 YR4」於2024年12月27日被發現，直徑介於大約53至67公尺之間。儘管目前撞擊地球機率已經低到可以忽略不計，但若真的發生撞擊，預估時間落在2032年12月22日，地點可能在東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯海及南亞等地區。

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