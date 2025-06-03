台南打造安全通學路　中華醫大周邊道路優化標線設計精進人車動線

▲中華醫大校門口進行道路標線優化，提升通學動線安全與順暢性。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為守護學子安全通學，台南市政府啟動「學生通學安全守護專案」，積極結合各校實地需求，交通局與中華醫事科技大學攜手，針對校門口非號誌化路口及文華一街周邊動線進行標線優化設計，透過系統性改善提升人車通行安全，打造友善學區通學環境。

交通局指出，中華醫大位於仁德區，師生約7000人，多以機車、自行開車或搭乘計程車為通學工具，校門口路口原無號誌，通學時段交通動線混亂，步行與騎車交錯頻繁，對學生通行安全形成挑戰。為改善現況，交通局重新配置校門周邊空間，規劃停車彎、轉角外推、行人庇護島、自行車穿越道線與視覺化減速標線，提升通行秩序與安全。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲每月親主持道安會報，親自督導校園周邊安全改善，並指示各單位依據《行人交通安全設施條例》要點，推動通學步道、標誌標線優化及中央補助爭取等措施。中華醫大改善工程中，特別透過轉角外推縮短行人穿越距離，分向槽化兼具庇護島功能，也設置迴轉車道與導引線，強化車流秩序與安全性。

此外，針對非號誌化路口最關鍵的幹支線權責問題，也透過二階段停讓標線與「停」標字進行明確劃分，引導車輛依序禮讓，減少爭道衝突。學校側門機車出口處則以槽化設計與標字提醒，輔以警力與校方協力引導交通，保障學生騎車通行安全。

為提升文華一街人行環境，交通局同步繪設人行道標線、減速標線，提醒駕駛學區減速慢行，創造人車分流、互不干擾的街道環境。王銘德強調，優化工程必須搭配市民良好用路習慣，道安團隊也將持續推動各校園周邊改善計畫，透過工程設計、執法管制、守護宣導、公運接駁等多元手段，共築孩子安心通學的安全網。