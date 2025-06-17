港女太空人最快明年升空　有望攜港製溫室氣體儀器進駐太空站

▲傳出入選大陸第四批預備航天員的香港載荷專家黎家盈。（圖／翻攝微博）

文／香港01

神舟二十號載人飛行任務4月23日宣布，入選第四批航天員（太空人，下同）的港澳航天員作為載荷專家，預計最快在2026年首次執行飛行任務。香港《中通社》昨（16）日報導，指載荷專家屆時有望親自操作香港主導設計的溫室氣體探測儀。

香港科技大學土木及環境工程學系教授蘇慧近日接受《中通社》專訪時透露，正在參與研製全球首款高精度二氧化碳和甲烷點源協同探測儀，探測儀計劃2026年4月隨天舟十號發送到太空站，「期望到時由港澳載荷專家親自來操作香港主導設計的這個儀器，在太空做實驗。」

曾在美國NASA（美國國家航空暨太空總署）工作17年的蘇慧，兩年前回流香港。據蘇慧介紹，這個項目是2023年11月載人航天辦公室和宇航員來香港訪問，在科大交流期間促成的合作。她透露目前正在加班加點製作這個儀器，今（2025）年12月應該可以完成。

蘇慧透露，儀器實際運行時基本可以通過遙控完成，在地面發指令便可以讓儀器進行觀測拍照，再把圖像傳回，但第一步要掛到指定艙位，必須有人操作，因此需要載荷專家來完成這項重要任務。

該探測儀屬世界首創，能同時探測二氧化碳和甲烷這兩個人造溫室氣體的最主要來源，解析度大概是100公尺。蘇慧舉例，一個工廠的煙囪之間如果間隔100公尺，就能完全分離出來各自的排放量，對於幫助國家實現碳中和轉型具有一定貢獻。

▲大陸神舟十九號任務發射。（圖／翻攝央視）

中國載人航天工程辦公室去（2024）年6月宣佈完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家。香港創新科技及工業局局長孫東去年10月稱，入選的香港載荷專家，已經前赴北京開始訓練任務，一般需時兩年或以上，期望對方訓練順利，日後有機會上太空。

大陸全國政協委員、中國載人航天工程副總設計師楊利偉上月出席政協開幕式時表示，香港載荷專家的訓練情況很好，基礎不錯。

官方至今未公布入選的本港載荷專家身份。但據警隊內流傳消息，入選的荷專家為女總督察黎家盈，育有3名子女，去年起在北京接受相關訓練。她擁博士頭銜的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作，今年4月升任警司。

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