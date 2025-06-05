中華醫大頒144萬獎助金　73位特殊教育學生「華耀青春」不畏挑戰

▲中華醫事科技大學孫逸民校長代表教育部頒發特殊教育獎學金與助學金，鼓勵學生勇敢追夢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一筆筆獎助金，是對堅持的肯定，也是對未來的祝福！中華醫事科技大學6月5日舉辦113學年度教育部特殊教育學生獎學金及助學金頒獎典禮，共有73位身心障礙學生以不畏困難的學習精神脫穎而出，總獲發獎助金達144萬元，校長孫逸民與學務長李國楨親自頒獎，向學生表達由衷祝賀與勉勵。

為鼓勵身心障礙學生積極向學，教育部設立特殊教育獎學金與助學金，由各校推薦表現優異學生申請。中華醫大今年共有73位學生獲獎，個人獲助金額從1萬元至4萬元不等，總額高達144萬元，不僅為學生學習注入實質支持，更象徵對其堅持求學歷程的敬意。

頒獎典禮於5日上午10時30分舉行，由校長孫逸民與學務長李國楨親自為得獎學生頒發獎助金，並由學生輔導中心主任李德修及資源教室教師陪同，場面溫馨感人。主題「華耀青春，醫向未來」寓意學生在身心挑戰中閃耀光芒，朝專業夢想堅定前行。

孫逸民校長致詞時表示，每位學生的故事都令人動容，這些不向命運低頭的態度，是整個教育現場最寶貴的力量；學校將持續強化特殊教育支持系統，結合師長與專業團隊，打造更加適性的學習環境，陪伴每一位學生成長茁壯。

為協助特殊教育學生順利融入校園，華醫設有資源教室，提供個別化輔導與學習支持，包括專業輔導員、學習策略、輔具資源、課業協助與友善考場安排等，也透過多元活動協助學生擴展人際，建立自信。

學生輔導中心強調：「每位學生都有自己的節奏與可能性，我們希望透過具體支持，陪他們走過學習旅程，看見未來更多希望。」