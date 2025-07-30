文化大學推動光電走廊建設　邁向永續環保綠校園

▲未來在球場與排球場加蓋棚架式太陽能板後，不僅具備遮陽避雨功能，也可作為等候校車接駁的庇蔭空間，提升校園空間多元用途。（圖／文化大學提供）

記者白珈陽／地方報導

中國文化大學因應近年高教環境的變化，積極改造校園環境以強化招生吸引力，並已獲教育部核准「光電風雨廊帶建置計畫」，將打造整合太陽能發電與遮風避雨功能的光電風雨走廊，建置全天候太陽能球場及宿舍屋頂太陽能系統，致力成為永續智慧校園的典範。此計畫為北台灣大學校園首例，展現結合國家再生能源政策與校園特色的創新精神。

文化大學指出，未來2年內校園將啟動3大重點建設，包括串連教學館樓群的光電風雨走廊，整合太陽能發電及遮風避雨功能，搭配目前既有的空中與地下走廊，讓師生們更便利且舒適地通行；全天候太陽能球場，不論艷陽或驟雨，運動都不設限；宿舍屋頂太陽能系統，讓綠能進入日常生活，室溫自然降、生活更從容。

文化大學說，這不只是硬體的更新，更是文大對綠色校園願景的實踐。光電走廊設計融合中國傳統建築元素，與校園建築天際線自然對話，科技與美感並存，不破壞原有風貌，卻帶來嶄新生活體驗。運動場域也同步升級。籃球場與排球場加蓋棚架式太陽能板，不僅遮陽避雨，更轉化為清潔能源來源，也能作為等候校車接駁的庇蔭空間。

▲光電走廊設計融合文化大學中國傳統建築元素，與校園建築天際線自然對話，兼顧美感與實用，展現綠能校園新典範。（圖／文化大學提供）

而學生宿舍，則透過光電系統建置與隔熱設計，預計夏季室內溫度可降低3至5度，同時提供屋頂更多使用可能，包括晾衣、休憩與簡易戶外活動，打造更節能、更宜居的生活環境。