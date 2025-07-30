打造會呼吸的校園！　台南四所學校獲「建設界奧斯卡」肯定

▲台南沙崙高中新校舍榮獲2025年國家卓越建設獎最高榮譽，結合永續綠能與智慧科技，打造創新學習場域。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年國家卓越建設獎揭曉，台南市教育設施表現亮眼，參賽的沙崙高中、蓮潭國中小、新市幼稚園、安業國小共四校全數獲獎，一舉拿下「卓越獎」1座、「金質獎」2座與「優質獎」1座，展現南市在打造安全、友善、永續學習場域的堅強實力。

市長黃偉哲指出，校園不只是學習場域，更是孩子與世界互動的起點，感謝教育局與學校團隊落實以人為本的設計理念，讓建築本身也能成為教育的一部分。他強調未來台南市將持續推動科技與永續結合的校園建設，打造全齡宜居、與環境共生的未來城市。

本次獲得「卓越獎」的沙崙高中新建工程，是全台首座市立K-12雙語學校，設計由張瑪龍陳玉霖建築師事務所操刀，升富營造承造。校舍以「Learning Hub」為核心概念，打破年級分區設計，促進橫向與縱向學習整合，並獲得鑽石級綠建築與智慧建築認證，導入日照遮蔭、雨水回收、能源迴圈等環保機制，讓永續教育從建築落實到學習日常。

蓮潭國中小新建工程榮獲「金質獎」，設計團隊解構聯合建築師以開放中庭、多層次植栽與風道，創造通風自然、光線充足的「會呼吸校園」，並以紅黃藍三色點綴外觀，象徵知識與創意的無限可能。

新市幼稚園則在施工品質類脫穎而出，榮獲另一座「金質獎」。該園舍強調舒適與安全，屋頂選用低熱傳導材質，並設定大面開窗與自然通風設計，將設計理念準確轉化為實體建築，展現細膩施工實力。

榮獲「優質獎」的安業國小重建工程則保留老樹與蘑菇涼亭等校園記憶，新校舍以「自然為中心」為規劃核心，量體錯落於林蔭之間，形塑人與自然共生的學習空間。

教育局表示，四案獲獎展現市府在教育建設上的用心與專業，未來將持續結合SDGs、社區文化與教育願景，打造能防災、節能又富有地方特色的永續校園，讓孩子在安全、健康、低碳的環境中快樂成長。