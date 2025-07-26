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從校園唱到夢想　台東學生歌唱決賽掀起熱潮


▲台東學子用歌聲勇敢追夢。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東學子用歌聲勇敢追夢。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府舉辦的第二屆「2025台東校園好聲音─為愛而唱 Sing for love」學生歌唱比賽，25日迎來決賽高潮。來自全縣經過初賽脫穎而出的20位選手齊聚一堂，分組競技，爭奪本屆歌王與歌后頭銜。活動現場氣氛熱烈，不僅展現台東學子的音樂才華，也成為他們勇敢追夢、展現自信的舞台。

縣長饒慶鈴特別到場力挺選手，並與金曲音樂製作人陳國華、新生代歌手李芷婷與情感派歌手曾靜玟等專業評審一同觀賽。饒慶鈴表示，縣府致力推動多元教育，「台東校園好聲音」不僅是一場歌唱競賽，更是孩子們透過藝術展現自我、培養自信的重要平台。

活動自開放報名以來反應熱烈，共吸引超過200名學生報名參與，參賽者涵蓋國小低年級至大專院校各年齡層，分為四組進行比賽。今年適逢第二屆舉辦，縣府延續首屆精神，持續打造屬於年輕世代的發聲空間。

決賽當天，評審團陣容堅強，從音準、技巧、情感表達到整體舞台表現等面向進行綜合評分，並對每位選手提供具體建議，讓比賽成為實力與學習並重的歷練場。其中，來自都蘭國小的林柏馨與關山國中的張雅恩，皆蟬聯本組冠軍，展現穩定實力與高度舞台魅力，博得全場喝采。

饒慶鈴強調，未來縣府將持續延伸此類藝文活動，結合即將到來的2026台東博覽會，為學生創造更多元的展演平台。她勉勵所有參賽者，不論是否得名，皆已在舞台上書寫屬於自己的光芒，用歌聲照亮前路。

教育處長蔡美瑤則表示，感謝師長與家長一路以來的支持與陪伴，讓孩子們能以最真摯的聲音唱出夢想，這場比賽不僅是對音樂的熱愛，更體現教育的溫度與價值。

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