慈大韌性防災教學！DIY乾式馬桶可做出肥料　衛生環保大亮點

▲「韌性防災×堆肥工作坊」課程在慈濟大學及碧雲莊社區上課情形。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣生活便利，但若遇上大規模或長時間的災難，當自來水與電力無法供應時，每個家庭與社區該如何自保，確保基本的生活需求？慈濟大學積極推動「韌性防災」教育，從校園延伸到社區，培養民眾在災害來臨時維持基本生活品質的能力，建立面對環境挑戰的行動力。

慈濟大學於7月23日至24日舉辦「韌性防災×堆肥工作坊」，規劃一系列實用課程，包括防災觀念與再生能源基礎介紹、環境監測設計方法介紹、生物多樣性堆肥製作、以及乾濕分離無水廁所設計實作。講師包含東華大學光電工程學系陳怡嘉副教授、慈濟大學永續暨防災碩士學位學程邱奕儒教授、永續發展辦公室江允智主任、USR特聘業師Tobias，以及柯雅淳專員，透過基礎理論與實作，帶領參與者掌握應對災難的實際技能。

東華大學陳怡嘉副教授分享，太陽能板在每天10點至14點期間發電效率最佳，若搭配蓄電池使用，即使在夜晚或停電時，也能持續供電，應付基本照明或緊急用電需求。

「DIY乾式緊急堆肥廁所」是本次工作坊一大亮點。邱奕儒教授指出，在日本的防災背包準備中，還包含攜帶式簡易便器，就是要解決災後排泄物可能造成的傳染病傳播問題，但台灣缺少這一塊的宣導，學會製作折疊式乾濕分離防災堆肥廁所，平時放在自家的陽台洗衣機旁邊，就不用怕上廁所的問題，還能控制疾病傳染與臭味。

學員們發揮創意，將農場裡廢棄的空桶、課桌椅、角鋼及木材等循環再利用，自製環保又實用的行動式乾濕分離的乾式馬桶。運作方式是讓尿液進到排水管，而糞便排泄物另外置於有通風管的空桶，上完廁所後加入米糠、枯葉等，再把蓋子蓋好味道不會散出來，經過簡單的設計與發酵，最終還可作為果樹類植物的肥料。學員陳秀玉表示，因為自己也有務農，所以就地取材外，最後還可以變成肥料，覺得是一舉數得。

也有學員自己到大賣場買材料製作屬於家庭的乾式廁所，剛升級為二寶爸的學員許博勛表示，萬一災難發生，除了避難包外，也要考量到排泄問題，並將珍貴的民生用水好好分配使用，這是他來學習乾式廁所的主要原因，他特別選簡單的材料，只要用束帶，美工刀等身邊找的到的工具，就能做一個簡易的防災廁所。

此課程同時於花蓮在地社區碧雲莊舉辦，參與民眾發揮創意，製作專屬於自家使用的乾式廁所，學員陳先生表示，他平常就熱愛動手做，能利用家中閒置物品製作實用設備，又能學習災害應對新知，收穫滿滿。

慈濟大學期盼透過韌性防災教學與推廣，不僅提升校園與社區的防災能力，也能引領民眾正視環境變遷下的挑戰，共同打造一個永續、低碳、具備災害韌性的生活環境。