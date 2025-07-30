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山屋地處偏遠、能源設備更新不易　玉山攜手大東電升級光電系統

▲首波與大東電合作更新太陽能光儲設備之瓦拉米山屋。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲首波與大東電合作更新太陽能光儲設備之瓦拉米山屋。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

山屋長年仰賴太陽能供應照明、通訊及簡易炊煮等基本需求，因位置多處偏遠，設備維護及更換困難、所需經費龐大；玉山國家公園管理處為提升山域服務品質與促進登山安全，特與大東電業廠股份有限公司合作，共同推動山屋能源的系統升級。

玉管處23日與大東電簽署《玉山國家公園山屋既有微電網升級合作備忘錄》（MOU），由大東電與東電綠能股份有限公司提供設備技術與施工等，支持園區山屋設施進行改善，也是首家投入山屋太陽能光儲設施改善計畫的企業；首先將針對瓦拉米山屋進行太陽能光電設備更新，導入微電網特點的光儲整合系統、強化山屋能源自主能力。
 

▲▼玉山國家公園攜手大東電推動山屋太陽能光儲設施改善行動，進行圖簽約儀式。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼玉山國家公園攜手大東電推動山屋太陽能光儲設施改善行動，進行圖簽約儀式。

▲玉山國家公園攜手大東電推動山屋太陽能光儲設施改善行動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處說明，「山屋」是登山者在高山環境中重要庇護所，特別是天候不佳，颱風豪雨時提供安全避難空間，也有助於引導山友走在既定路線、減少環境干擾，對生態保育有重要意義；在先天條件限制下，山屋電力規劃都利用太陽能供應低耗能光源及小型電器、通訊器材等使用，而光電系統會隨屋齡增加、陸續出現老化，加上早期所使用的光儲系統係採太陽能板配搭鉛酸電池，該處已陸續汰換效率更高之太陽能板及採用壽命較長、維修較少、較環保、且無記憶效應、低放電率、低環境限制的鋰電池儲能設備。

▲玉管處自行更新完成排雲山莊太陽能光儲設備。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉管處自行更新完成排雲山莊太陽能光儲設備。

玉管處指出，大東電多年來致力於生產高品質電纜、為全台串聯創造完善的電線電纜環境，主要產品均獲臺灣正字標記及國外多項認證，目前更注重於創造永續環境，東電綠能則於其本業上積極開發再生潔淨能源的機會，同時在製造生產面與碳排放等議題結合；雙方此次與該處合作，將山屋結合高效率太陽能發電設備與鋰電池儲能模組，可於日照不足或夜間穩定供電，顯著提升電力穩定性與自主性、降低停電風險，並有效減少人力維修與補給頻率，是邁向智慧、高效、永續山屋管理的重要里程。

玉管處表示，近2年積極推動「玉山國家公園山屋整體改善計畫」，已完成多處山屋老舊建築結構整修，也根據不同位置及狀況以提升炊煮、電力、供水、廁所等服務內容，今年度更克服材料搬運的困難，新建完成觀高山屋；此次與大東電的合作，展現產官共同提升山域服務品質促進登山安全的決心，期盼未來有更多企業響應，為健全登山環境貢獻力量。

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