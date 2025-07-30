賴清德命何博文代理黨秘書長職務！　2大任務曝

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免失敗，民進黨秘書長林右昌請辭黨秘書長一職。總統、民進黨主席賴清德（30日）在民進黨中常會表示，他請副秘書長何博文代理秘書長的工作，並請他確實完成2項任務，「在災區協助人民復原，在罷區陪伴公民前行」。

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

民進黨今召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述黨主席賴清德致詞。賴清德表示，秘書長林右昌日前已經向他請辭，「我也接受了他的辭呈」，感謝林右昌這一年來為黨務所做的努力與貢獻。在這個關鍵時刻，要請副秘書長何博文代理秘書長的工作，也要請何博文帶領黨部同仁，確實完成他交付的2項任務，即「在災區協助人民復原」，「在罷區陪伴公民前行」。

賴清德說，他要對所有支持民進黨、支持民主信念的朋友們說，台灣正面臨內外多重挑戰，無論是極端氣候的衝擊、國際經貿的變局，或是來自威權的壓迫，「我們都不會退縮」，執政團隊會穩住陣腳、沉著應對，「我們的使命是讓台灣繼續堅定向前走，讓民主不被擊倒，因為我們始終相信——『台灣，永遠是咱上溫柔的所在。』這片土地，有您、有我、有大家，我們就能夠一起繼續走下去，迎向更具有希望的未來。」

▼民進黨發言人韓瑩於中常會後轉述黨主席賴清德會中發言。（圖／記者湯興漢攝）