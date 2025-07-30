顧立雄原定「6月赴美臨時喊卡」　外媒：川普怕惹怒中國

▲美國政府6月臨時喊卡原訂與國防部長顧立雄的會晤 。（圖／國防部提供）



記者張方瑀／綜合報導

《華盛頓郵報》消息指出，美國政府6月臨時喊卡原訂與國防部長顧立雄的會晤，引發台灣高層不安。熟悉內情人士指出，儘管美方以「空襲伊朗時間不宜」作為對外理由，但實際上，川普政府擔心此舉可能破壞與北京的貿易協商，甚至影響總統川普與中國國家主席習近平的峰會計畫。

《華盛頓郵報》提到，顧立雄當時原定前往華府地區，與美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）進行國防對話，未料行程在最後一刻遭到取消。

知情人士透露，雖然美方仍與台灣協調重新安排會談時間，但美方傾向將會議層級降到國防部長以下，引發對川普「避免刺激中國」的猜疑。

此次取消會晤的時間點，正好是在川普與習近平通話之後，也讓外界質疑，美方是否因中方施壓而退讓。根據不成文的默契，自1979年華府與北京建交、與台灣斷交後，美方便不允許台灣防長踏足華府周邊。

台灣駐美代表處對此僅表示「長期政策是不評論軍事交流」，白宮則拒絕對此發表意見，五角大廈亦未做出回應。

▲賴清德出訪過境美國受阻。（圖／民進黨中央黨部提供）



值得注意的是，這已是賴政府近期第二次遭美方「冷處理」。《金融時報》稍早報導，白宮否決賴清德原本過境紐約、轉赴中南美洲訪問的行程，原因是中國駐美大使館表達強烈關切。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）分析，此舉恐進一步動搖民進黨內部團結，讓反對派氣勢大增。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者何瑞恩（Ryan Hass）則認為，賴清德被迫延後過境行程，顯示台北越來越擔心川普為了順利與習近平秋季會晤，正試圖與北京降低緊張氛圍。

喬治城大學（Georgetown University）中國事務專家梅德羅斯（Evan Medeiros）直言，取消與顧立雄的國防會議「非常危險」，「這不僅削弱對中國的嚇阻力，還讓台灣領導人不安，也影響到國內民意對台美關係的信心。」

儘管美方行為趨於保守，但台灣仍積極推動軍購計畫，據了解，台灣上月已申請向美國購買約200億美元（約新台幣6560億元）軍備，預計明年完成。然在美中貿易談判與峰會壓力下，該進度可能面臨延宕。

台灣也試圖趕在8月1日前與美方敲定關稅協議，避免被課徵32%重稅。然而，美方目前更專注於與中國的貿易協議談判。財長貝森特與貿易代表葛里爾日前在瑞典與中方展開兩天磋商，雙方均稱對話「具建設性」。

前CIA中國分析師魏德爾（Dennis Wilder）直言，相較川普第一任期時，當時有副國安顧問博明（Matt Pottinger）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）堅定支持，如今台灣在美國政府內部的聲援已大不如前。