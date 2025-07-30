王世堅籲823罷免撤案　綠黨團尊重：大部分立委選擇與公民一起

▲民進黨立委、中常委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免全軍覆沒，民進黨立委王世堅今（30日）出席民進黨中常會前喊話，民進黨主席、總統賴清德應該去拜託823的罷團們將罷免案撤回。對此，隸屬正國會派系的中常委陳茂松直言反對，就算戰到一兵一卒，也要戰到底。民進黨團書記長陳培瑜則說，尊重王世堅意見，但大部分民進黨51戰隊還是選擇跟公民站在一起。

民進黨今日下午舉行中常會，中常委陳茂松會後受訪表示，王世堅第一個舉手，希望主席823勸導各界能夠不要再繼續走下去，「我個人不太贊成」，選舉、罷免本來就是人民的權利，既然人民權利走到這，就算今天是24比0，民進黨跟社會團體大家就是表示對這些親中毀憲亂政的人的不同意，所以提出讓他們知道，很多台灣人民對親中毀憲亂政的人不予苟同。「在藍委本來就是優勢地區，就算戰到一兵一卒，也要戰到底。」

陳茂松說，「我是正國會的一員」，大家也知道他們就是擁護總統能夠捍衛台灣主權、民主制度，「所以當然我也挺卓榮泰院長」，他也希望卓榮泰依法，只要不違法，卓榮泰就一定要好好執行，但毀憲亂政、違法法令，要求大法官釋憲，還沒解釋好、通過合法之前，要硬起骨頭，徹底不執行。陳茂松也呼籲立法院依法問政，否則今天毀憲法，還要行政單位執行什麼？

媒體也問到，賴清德有在中常會裁示黨內檢討？民進黨團書記長陳培瑜說，目前針對823罷免活動，黨公職會更用力、更用力跟罷團站在一起，後續就往這方面繼續努力。

而針對王世堅呼籲823罷免撤案，陳培瑜直言，沒有任何一個政治人物可以命令公民往左走或往右走，26日投票結果出爐後，27日7個罷團公民已經自主走上街頭，如果這個前提大家都認同是民主政治基本前提，她尊重王世堅意見，但大部分民進黨51戰隊還是選擇跟公民站在一起。

陳培瑜說，剛剛中常會也有多位委員表達自己想法，「我們認為不可以落下任何一個公民」，她手機到現在也還貼著「大罷免貼紙」，因此這件事態度非常清楚。