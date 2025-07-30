823要戰要退？王世堅籲罷團撤案　賴清德裁示：走完最後一哩路

▲王世堅帶一包衛生紙要送給黨團總召柯建銘，希望他自己好好擦擦大罷免的屁股。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

726大罷免結果出爐，24藍委與新竹市長高虹安罷免案均未通過，民進黨內檢討聲浪不斷，外界好奇綠營將如何應對823第二波7名藍委罷免投票。今（30日）民進黨中常會，綠委王世堅受訪時及中常會上都呼籲賴清德，應該去拜託823的罷團們將罷免案撤回。據了解，會中，多數中常委持反對意見，強調不能辜負支持者，應該陪公民團體戰到最後。黨主席賴清德也裁示，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，請中央黨部與各地黨公職全力支援，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。

對於823第二波7名藍委罷免投票，王世堅會前受訪時認為，這一點齁是我們黨最困難的決定，已經挑戰在即，但大智慧、整體國家利益來看，希望這次823，總統能以國家領導人高度，站出來寧願得罪罷團好朋友們，也要拜託、感謝，為了國家團結，社會不應該再撕裂，請這幾個案的領銜人是不是能撤回。

王世堅強調，這並不表示罷團、民進黨認輸，而是不該再繼續撕裂，當7、8個月來因為罷免社會對立、朝野爭執不休，中共正在整軍精補、壯大自己，隨時準備攻打，怎麼可以還有片刻悠閒說來吵吧、來投票吧、來罷免吧，不該再這個樣子，這是民進黨反省的第一步，也是最困難。

據轉述，會中，王世堅確實也直接建議，他引典故「千金之子，不死於市」，認為國家的命運不該輕率在一場運動中被犧牲。天下之大，要天下人共治之，即便朝野意見不同、有衝突，為國家好，還是要朝野協商。希望總統賴清德能以國家領導人的高度站出來，去拜託823的罷團們，為了國家團結、社會不該再撕裂，請領銜人將罷免案撤回。

但除王世堅外，其他常委多持反對意見，據轉述，隸屬正國會的常委陳茂松就表示，違法違憲的法案當然不該通過，民進黨有原則，不認同王世堅發言。黨團幹事長吳思瑤也直言，違法違憲法案不可能妥協，民進黨有可以做得更好的地方，但絕對不會落下公民團體，即便戰死沙場也會戰到最後一刻，確實需要有更多對話，不管是跟公民團體還是黨內，但民進黨要跟公民團體站在一起。會後王世堅受訪時則坦言，只能說贏了口才輸了國家，希望大家再冷靜想想。

對該議題，賴清德則定調跟公民同行，面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行。我要請中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。