註冊「大罷免大成宮」商標斂財？　柯建銘轟抹黑：都無償提供罷團

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免大失敗，民進黨內檢討聲浪不斷，媒體人謝寒冰今（30日）貼出一張商標註冊圖爆料，立法院民進黨團總召柯建銘竟然把「大罷免、大成宮」都去註冊商標了，準備狠狠削一票。對此，柯建銘回應，註冊商標是預防性措施，否則被他們（國民黨）申請去就麻煩了。而被批斂財一事，柯建銘痛斥，根本惡意抹黑，他出錢出力從來沒收過錢，都是無償提供給公民罷團。

謝寒冰今日在臉書貼出一張商標註冊圖爆料，自己之前一直懷疑柯建銘是不是老人痴呆？才會每天鬼打牆，但自己發現錯的離譜，老柯精明到居然把「大罷免、大成宮」都去註冊商標了，準備狠狠削一票。謝寒冰也大酸，在此鄭重向深謀遠慮的柯建銘總召致上最誠摯的歉意！

細看謝寒冰貼出的商標註冊圖，上面申請日期為114年6月5日，商標字樣為「大罷免大成宮」，申請人就是柯建銘本人，地址為台北市中正區青島東路3號3樓。

國民黨立委王鴻薇則酸，她還以為是假消息，沒想到，柯總召的大罷免其實只是政治大生意，「可憐啊，大罷免大失敗，想發財一場空。白忙一場，商標轉眼成笑話」。

對此，柯建銘下午受訪痛批，根本惡意抹黑，註冊「大罷免、大成宮」商標最主要原因，是怕被國民黨註冊去，到時候帽子、小物、旗子都不能使用，還要被收錢，因此是預防性措施，否則被他們申請去就麻煩了。

「而且都是我提供物質，哪來什麼斂財？」柯建銘強調，自己捐了不少錢，出錢出力，從來沒有收錢過，都是無償提供給公民罷團。

▼柯建銘註冊大罷免大成宮商標。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰）