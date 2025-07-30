柯建銘註冊「大罷免大成宮」商標原因曝　綠黨團：不會收費免擔心

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免大失敗，民進黨內檢討聲浪不斷，立法院民進黨團總召柯建銘更被視為頭號戰犯；媒體人謝寒冰今（30日）貼出一張商標註冊圖爆料，柯竟然把「大罷免、大成宮」都去註冊商標了，準備狠狠削一票。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，註冊原因是擔心著作權問題，希望不要遇到惡劣政治操作，相信柯總召絕對不會拿這6個字跟任何人收費，不需要擔心。

謝寒冰今日在臉書貼出一張商標註冊圖爆料，自己之前一直懷疑柯建銘是不是老人痴呆？才會每天鬼打牆，但自己發現錯的離譜，老柯精明到居然把「大罷免、大成宮」都去註冊商標了，準備狠狠削一票。謝寒冰也大酸，在此鄭重向深謀遠慮的柯建銘總召致上最誠摯的歉意！

細看謝寒冰貼出的商標註冊圖，上面申請日期為114年6月5日，商標字樣為「大罷免大成宮」，申請人就是柯建銘本人，地址為台北市中正區青島東路3號3樓。

對此，民進黨團書記長陳培瑜下午受訪表示，這次（大罷免）是公民自主發起，所有文宣如果遇到「大罷免大成宮」，都歡迎公民自由取用，創作者也會在網路說明，創作素材歡迎大家取用，原因就是擔心著作權問題。

陳培瑜說明，所以，「大罷免大成宮」先行註冊有很重要意義，「我們希望不要遇到惡劣政治操作」，如果有在野黨或反對大罷免的人把這6個字先註冊商標，那後續不是只有民進黨文宣不能用，所有公民罷團文宣都不能用這6個字。因此，站在支持大罷免活動，先行註冊沒有疑問。

至於外界擔心註冊後是否會有使用費用問題，陳培瑜也說，相信柯總召絕對不會拿這6個字跟任何人收費，大家不需要擔心。

▼柯建銘註冊大罷免大成宮商標。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰）