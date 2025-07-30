美商務部長：川普關稅8／1準時上路　美中協商持續

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天宣布，美國總統川普已確定從8月1日起，對各國實施新的對等關稅制度，要求各國全面開放市場。他強調，這項新制不含中國，與美中間的談判是另一條平行路線，其他國家必須依照8月1日的稅率標準行事。

目前美國與多國進行中的貿易協商將於7月31日終止，隔天起即正式進入新稅率制度。川普政府早於7月初向多國發出通知信函，要求各國接受新關稅條件，部分國家稅率接近4月初公布數字，其中巴西更高達50%。

盧特尼克在接受美國財經媒體CNBC專訪時表示，許多國家原本僅願意對美國產品開放30%或50%的市場份額，但川普不接受，堅持要達成「全面開放市場」的目標。他指出，有些談判對方後來提升開放比例至75%，但川普仍不滿意，認為還可以更進一步。

盧特尼克表示，川普要的是確保美國生產的商品能順利對外銷售，扭轉多年來美國在全球貿易中遭遇的不公平待遇。他說，「川普厭煩了這些不對等，現在是改寫80年錯誤政策的時候。」

對於目前談判的進度，盧特尼克指出，川普已收到來自各國的協議草案，有些尚在考慮中，包括印度提出的版本。川普將依據幕僚意見與自身評估決定是否接受。

他補充，許多國家在回應美方要求時行動緩慢，但川普的節奏不同。他說：「川普用沒人能想像的速度，6個月內改變了世界。」

另一方面，美中第3輪貿易會談日前於瑞典斯德哥爾摩結束，雙方同意延長現行較低關稅的90天寬限期。不過盧特尼克強調，美國對中有獨立的談判團隊，與其他國家的新關稅安排是分開處理。

他最後表示：「8月1日是我們設定新關稅的日子，各國之後將依此標準各自努力行事。」